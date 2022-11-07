Уникальное средство для иммунитета совместило современную фармакологию и народные рецепты

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Осенью, в период активного распространения вирусов и инфекций, вопрос о поднятии иммунитета и защитных сил организма особенно актуален. Россияне, защищая свое здоровье и здоровье близких, используют различные лекарства и средства для поднятия иммунитета. Кто-то полагается на достижения современной фармакологии, другие – на натуральные и проверенные веками природные средства и народные рецепты.

Ученые из России смогли совместить два этих важнейших направления в одном препарате, которые создан благодаря современным технологиям на основе природных компонентов. Эксперты разработали натуральный иммуномодулятор нового поколения. В состав препарата входят экстракты гриба вешенки и гриба рейши, содержащие полисахариды бета-Д-глюканы, рутин, янтарная кислота и бромелайн, которые помогает расщеплять белки.

Рассказываем, чем отличается этот препарат и почему он эффективно поднимает иммунитет человека.