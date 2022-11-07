Людей сжигает неощутимая смерть: три группы болезней, которые убивают без симптомов

Преддиабет развивается годами, но его можно и нужно контролировать, если знать опасность развития. Фото: Shutterstock

Терапевт, академик РАН, заслуженный врач РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказывает в своем тг-канале, как предотвратить и лечить многие заболевания. Особенно те, что опасны своим бессимптомным течением.

Существует огромное количество бессимптомных, в том числе и смертельно опасных, заболеваний. Условно их можно разделить на три группы. Часто они не сигналят о себе болью или определенными симптомами, но это не значит, что их нельзя обнаружить и начать лечить заранее, пока они не перешли в свою опасную смертельную стадию.

ГРУППА №1: ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Это те заболевания, о которых говорят все врачи: 70 процентов смертей от них можно было бы предотвратить, если вовремя обнаружить. И практически у всех в самом начале нет никаких симптомов:

* Артериальная гипертензия (то есть гипертония) и атеросклероз - могут не давать никаких симптомов десятки лет. Выявляются случайно на приеме (в этом помогают общие анализы крови). Либо, увы, когда развиваются тяжелые поражения органов – инфаркт, инсульт или хроническая болезнь почек.

* Сахарный диабета 2 типа — преддиабет развивается годами, но его можно и нужно контролировать, если знать опасность развития.

* Злокачественные опухоли. Рак обычно проявляет себя уже на поздних стадиях, но большинство видов рака можно определить, увидеть намного раньше, когда болезнь хорошо поддается лечению (см. Важно).

«Именно поэтому так важно проходить регулярные плановые осмотры, которые помогут своевременно выявить проблему и вовремя начать ее лечение, - говорит Оксана Драпкина. - Особенно важно прохождение скрининговых обследований тем, кому больше 40-50 лет, поскольку риск развития этих заболеваний увеличивается с возрастом. Особенно, если существует наследственная предрасположенность».

ГРУППЫ №2: БЕССИМПТОМНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Вредные инфекции могут годами жить в нашем организме, никак себя не проявляя. Иногда человек становится просто носителем, так и не заболев сам.

В основном к ним относятся герпесвирусы — самые распространенные и многочисленные. По статистике, ими инфицировано до 95% населения. Это и вирус простого герпеса (простуда на губах, ветрянка), вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус.

«Обычно эти вирусы находятся в неактивном состоянии на протяжении всей жизни человека, но при снижении иммунной функции (например, при СПИДе) становятся причиной злокачественных опухолей, гепатита, менингита и многих других заболеваний, - объясняет Оксана Драпкина. - Особую опасность они представляют для развивающегося плода – внутриутробное инфицирование ведет к врожденным порокам, умственной отсталости и даже смерти ребенка».

К сожалению, до сих пор не существует ни вакцин, ни лекарств, которые смогли бы полностью убить эти вирусы. Помогут основные меры профилактики: мытье рук, использование презервативов, прохождение скринингового обследования на TORCH-инфекции (внутриутробные инфекций, которыми ребенок может заразиться во время беременности или при прохождении родовых путей) при планировании беременности.

А вот от вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки, вакцина есть и весьма эффективная и, главное — безопасная. Так, например, в Австралии, где с 2007 года прививают девочек и с 2011 года мальчиков, инфицирование саыми онкогенными видами ВПЧ снизилось на 90%! Лучше всего, прививать ей девочек и мальчиков еще до начала половой жизни, но и в 30 лет еще не поздно.

ГРУППА № 3: НЕКОТОРЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Да, наследственность порой играет злую шутку и болезни могут проявиться только при определенных условиях.

Например, врожденная ошибка метаболизма - дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы — обычно живет внутри человека без всяких симптомов. Но из-за сильного стресса, приема некоторых лекарств или употребления в пищу бобовых происходит разрушение эритроцитов, из-за чего развиваются желтуха и анемия.

Некоторые заболевания проявляются только в возрасте 30-50 лет, например, болезнь Гентингтона (провоцирует деменцию) или боковой амиотрофический склероз (гибель клеток головоного и спинного мозга, из-за чего развивается паралич). Они достаточно редки и предрасположенность можно определить только по результатам генетического тестирования.

ВАЖНО

Когда усталость и кашель не просто так

Но иногда болезни сигналят о себе «привычными» симптомами, на которые мы обычно не обращаем внимания, мол, с кем не бывает. Обычно мы списываем их на стрессы, переутомление. Но на самом деле это признаки серьезных заболеваний.

* Ишемическая болезнь сердца (особенно у женщин): одышка, усталость, нарушения сна, головокружение, потливость, тошнота.

* Сахарный диабет: постоянное чувство жажды и голода, учащенное мочеиспускание, кожный зуд, слабость, сонливость, выпадение волос, раны могут плохо заживать.

* Недостаточная функция щитовидной железы (гипотериоз): зябкость, усталость, запор, депрессия, увеличение массы тела.

* Злокачественные опухоли — они могут быть по всему телу и сигналить о себе разными симптомами, поэтому любое отклонение от нормы должно насторожить: постоянная усталость, снижение массы тела, тошнота, новые родинки или рост старых, уплотнения в любой части тела, кашель, запор или диарея, головные боли, увеличение лимфоузлов.