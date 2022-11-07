В Ленинградской области семьям мобилизованных компенсируют половину затрат на оплату услуг ЖКХ

С 7 ноября в Ленинградской области начала действовать еще одна мера поддержки семей мобилизованных – компенсация оплаты за услуги ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области с 7 ноября начала действовать новая мера поддержки для мобилизованных и членов их семей. Региональные власти компенсируют семьям бойцов 50% затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подать заявление на получение компенсации родственники участников специальной военной операции могут уже с сегодняшнего дня.

«Наши ребята должны знать, что в их домах – мир и покой. Что им помогают здесь, на малой родине, - подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко. - Компенсация половины стоимости жилищно-коммунальных услуг – это еще одна мера поддержки в копилку обширной системы, разработанной в Ленинградской области. Причем, расчет на компенсацию будет произведен за период с 1 октября при возникновении права».

Получить новую меру поддержки можно на одно жилое помещение по выбору получателя. При этом льгота распространяется на всех членов семьи участника СВО: самого мобилизованного, супругов, детей до 18 лет и совместно проживающих с ним родителей. Если в семье есть дети-студенты, посещающие вузы по очной системе обучения, мера поддержки для них продлевается до 23-летнего возраста. Подав заявление с 7 ноября до 31 декабря 2022 года, родственники участников спецоперации получат компенсацию на оплату услуг ЖКХ с 1 октября 2022 года.

Оплата половины стоимости услуг ЖКХ стала одной из многих мер поддержки, уже действующих в регионе. Семьи мобилизованных из Ленинградской области в первоочередном порядке обеспечиваются местами в детских садах и колледжах, бесплатным питанием для детей, льготным проездом и другими мерами помощи.

Глава региона Александр Дрозденко учредил специальные губернаторские стипендии для студентов вузов и средне-специальных учебных заведений, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Выплаты предназначены для студентов-очников в возрасте до 23 лет. Учащиеся институтов и университетов будут получать ежемесячно по 8 тысяч рублей. Студенты колледжей и техникумов – по 5 тысяч рублей. При этом не играет роли, получают ли уже молодые люди другие виды стипендий. Материальная помощь учащимся будет перечисляться все время, пока их родители участвуют в специальной военной операции.

Еще одной мерой поддержки семей бойцов стал льготный проезд. Право на него имеют супруги и родители мобилизованных, а также их дети. Единый социальный билет действует в межрегиональном, межмуниципальном и муниципальном общественном транспорте.

Для детей участников СВО в регионе организовали бесплатное горячее питание: такие обеды получают в школах ученики 5-11 классов, а также учащиеся колледжей и техникумов. Семьям мобилизованных вне очереди предоставляются места в детских садах, лицеях, средне-специальных учебных заведениях, а также группах продленного дня. При этом родственникам ленинградских призывников компенсируют 75% оплаты детских садов и продленки. Школьники также будут обеспечиваться путевками в оздоровительные лагеря. Отдых для них будет организован бесплатно, за счет регионального бюджета.