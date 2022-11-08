Опыт Москвы: как власти стимулируют экологизацию фармацевтических заводов

Сейчас идет строительство корпусов, в которых планируется разместить 12 производственных линий и создать 270 рабочих мест. Их должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва – один из крупнейших промышленных центров России. На долю столицы приходится пятая часть суммарного внутреннего регионального продукта страны. За последние 10 лет ВРП мегаполиса вырос в сопоставимых ценах на 11% и составил почти 20 трлн руб. (по данным на 2020 год). Это составляет 1,6 млн руб. в расчете на одного жителя столицы, что в 2,4 раза превышает среднероссийский уровень.

В городе работает 3,5 тысячи промышленных площадок, которые выпускают практически все самое необходимое, что требуется для жизни. Ежедневно на одних производствах пекут хлеб, на других делают крошечные чипы, на третьих – лифты, на четвертых – стройматериалы, на пятых – электробусы, на шестых – шьют одежду… Перечислять можно бесконечно. Суть в другом: как в погоне за успехом в экономике не упустить экологические интересы горожан?

Посмотрим на примере фармацевтической отрасли.

«СОВРЕМЕННЫЙ КЛАСТЕР»

Месяц назад мэр Москвы Сергей Собянин посетил Зеленоград. Включая Алабушево – одну из пяти площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва». Для размещения высокотехнологичных компаний здесь построены производственные и офисные помещения общей площадью около 240 тысяч квадратных метров. Сегодня на площадке работает 30 компаний со статусом резидента, которые имеют право на налоговые льготы по федеральному и региональному законодательству.

В 2020 году на площадке открылся завод по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний фармацевтической компании «Биокад». Его построили в рамках офсетного контракта с правительством Москвы. По условиям этого документа компания взяла на себя обязательства построить высокотехнологичный фармацевтический комплекс, а город — гарантирует закупку продукции для медицинских учреждений столицы. Инвестиции фармкомпании в создание производства составили 5,4 миллиона рублей.

«Здесь, в «Алабушеве», строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня с точки зрения мощности, производительности, инноваций», – отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы посетил участки, где возводятся производственные корпуса фармацевтических компаний «Р-Опра» и «Брайт Вэй Индастриз».

Компания «Р-Опра» (входит в группу компаний «Р-Фарм») строит завод по производству 56 препаратов для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний, на площадке будут производить 31 международное непатентованное наименование продукции.

Сейчас идет строительство корпусов, в которых планируется разместить 12 производственных линий и создать 270 рабочих мест. Их должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Вторая компания – «Брайт Вэй Индастриз» (входит в одноименную группу компаний Bright Way Group) – возводит корпуса для производства лекарств, включая 18 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Завод будет изготавливать препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем, нарушений обмена веществ. Также в планах выпуск противомикробных препаратов и антисептиков.

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

ВСТАТЬ НА ПУТЬ «ЗЕЛЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Разумеется, перечисленные выше проекты построены по самым строгим мировым экологическим стандартам. Но в Москве есть и такие производители лекарств, которым не по одному десятку лет. Как быть с ними?

Немного теории. Экологический налог, он же плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), – это обязательный сбор в пользу государства с предприятий, которые своей деятельностью оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» предприятия делятся на четыре категории по негативному воздействию на окружающую среду: I – значительное воздействие, II – умеренное, III – незначительное и IV – минимальное.

Цель данного налога – не пополнить бюджет, а вынудить промышленников встать на путь «зеленого производства», чтобы не допустить дальнейшего загрязнения окружающей среды. Собранные деньги идут в регионы на софинансирование программ в области обращения с отходами.

Предприятия I категории наносят самый большой вред окружающей среде и по закону обязаны внедрять Наилучшие доступные технологии (НДТ), то есть различные зеленые решения, модернизировать производства, снижая таким образом вред для экологии. Контролем за такими объектами занимается Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Сегодня 54 промышленных предприятия Москвы оснащены автоматизированными системами контроля выбросов. Измерения проводятся по 12 параметрам. Под наблюдением – контроль выбросов предприятий теплоэнергетики, нефтепереработки, мусороперерабатывающих комплексов.

«Сегодня все крупные промышленные предприятия города приняли долгосрочные программы модернизации. Как результат этой работы за 10 лет – снижение негативного воздействия на окружающую среду в несколько раз», – говорит Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Данные от промышленных предприятий поступают в Единый государственный фонд данных экологического мониторинга (ЕГФДЭМ). Это междисциплинарная цифровая платформа. Здесь они обрабатываются, проводится автоматический расчет массы сверхнормативного выброса по каждому факту и фактической массы выброса за любой период по каждому источнику.

БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производство фармацевтики и медоборудования играет серьезную роль в экономике Москвы. Вдумайтесь в эти цифры. По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, более 200 предприятий в городе представляют фармацевтическую и медицинскую промышленность. Речь в первую очередь идет о системах первой помощи, для остановки кровотечений, пульсоксиметрах и аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заводы, занимающиеся производством лекарств, обеспечивают центральную часть России (а кто-то и страну в целом, совершая поставки за рубеж) препаратами для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, производят антибиотики и вакцины.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

О некоторых предприятиях расскажем отдельно.

Компания «Иммуннолекс», «дочка» ФП «Техномедсервис», образованного в 1994 году для разработки и производства лекарств нового поколения на основе ДНК – главной составляющей живой клетки. Одно из немногих в России предприятий, которые осуществляют полный цикл производства: от субстанций до готовых лекарственных средств. При этом производственные цеха, находящиеся в черте Москвы, по заключению экологов, абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.

Производственная площадка «Макиз-Фарма», которая входит в группу компаний HETERO, выпускает препараты антимикробного, противовирусного и антиретровирусного действия, препараты, используемые в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и др. Основная производственная площадка ГК «HETERO» – «Макиз-Фарма» с 2000 года в Москве обладает технологической платформой, отвечающей мировым стандартам в области производства лекарственных средств.

После ухода концерна Bayer из России именно на «Макиз-Фарма» к концу 2022 года планируется организовать производство безрецептурных препаратов, включая лекарства для профилактики дефицита кальция, для лечения остеоартроза и остеохондроза, а также детское средство от простуды и респираторных инфекций. Что уже говорит об уровне используемых технологий.

Ну и не будем забывать о московском подразделении производства бактерийных препаратов НПО «Микроген», которое входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний России. Да, основано оно было на базе предприятий, ведущих свою историю с XIX–XX веков. Но за последние два десятилетия прошло полную модернизацию, которая позволяет создавать новые иммунобиологические препараты. Сейчас портфель НПО «Микроген» включает более 250 оригинальных биопрепаратов, которые производятся по полному производственному циклу, начиная от приготовления субстанции (действующего вещества) и заканчивая стадиями маркировки и упаковки. Продукция компании поставляется на рынки 11 стран по всему миру.