Путин хочет лично встретиться с мобилизованными

В понедельник, 7 ноября, у Владимира Путина была рабочая поездка в Тверскую область. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В понедельник, 7 ноября, у Владимира Путина была рабочая поездка в Тверскую область. Первым делом он посмотрел, как строится будущий курорт «Волжское море». Гостиницы и всякие развлекательные центры тут возводятся еще с 2015-го, и закончить их планируется к 2025-му году.

КУРОРТ С ПОРТОМ

- Сколько денег уже потрачено? – по-хозяйски спросил глава страны, разглядывая макет будущего курорта.

- Федеральных денег – 6 млрд. рублей – ответил полпред президента в Центральном округе Игорь Щеголев.

- Я так понял, вы меня пригласили, чтобы убедить, что деньги вкладываются с умом. А запланированные деньги реализованы, - заметил российский лидер.

Щеголев рассказал, что стройка идет с опережением. Через реку тянут велопешеходный мост, на дорогах поменян асфальт, с платной трассы Москва-Питер сделан съезд, а электрическая инфраструктура заменена на более мощную.

- Отличный проект! – похвалил Путин. - Поздравляю и постараюсь помочь, чтобы деньги и дальше выделялись вовремя.

К 2025 году тут появится еще круизный порт на семь теплоходов и своя железнодорожная ветка! Туристы из Москвы смогут доезжать до гостиницы у воды за 1 час 20 минут.

БУДУ ИМЕТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Дальше президент встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей, чтобы обсудить уже сам регион.

- Все задачи по мобилизации были выполнены. Область решила выплатить по 150 тысяч рублей мобилизованным, когда они из учебки поедут территорию спецоперации. Но жители попросили, чтобы деньги выплачивались сразу после мобилизации. Мы пошли навстречу и уже начали выплаты. Не частями, а всю сумму сразу, - доложил губернатор.

- Нужно напрямую с людьми общаться, - поддержал Путин. - Я и с другими главами регионов это обсуждаю, чтобы был массив материала и вопросов, которые подлежат решению. Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь.