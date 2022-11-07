Создатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов Фото: соцсети

Создатель музыкальной группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов ушел из жизни в понедельник, 7 ноября, в возрасте 58 лет. Причиной смерти композитора стал сердечный приступ.

Как рассказали РИА Новости в организации «Уралконцерт», Кузнецов умер после того, как у него оторвался тромб. Он скончался в своем доме в Оренбурге около 16:00 по московскому времени.

Сергей Кузнецов написал свои первые композиции во время службы в армии, там же композитор создал свою первую группу «Контакт 730». После службы он устроился руководителем музыкального кружка в школу-интернат №2 в Оренбурге, где познакомился с Юрием Шатуновым, который занимался у него вокалом.

Композитор создал группу «Ласковый май» в 1986 году. Для коллектива Кузнецов написал такие хиты, как «Белые розы», «Лето» и «Седая ночь». Он покинул группу в 1989 году из-за разногласий с продюсером Андреем Разиным по поводу репертуара.

После ухода из «Ласкового мая» композитор создал коллектив «Мама», с которым выпустил три альбома. Кузнецов также является создателем таких подростковых музыкальных коллективов, как «Чернила для пятого класса» и» Стекловата».

Как писал сайт KP.RU, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов стал 16 участником коллектива, умершим раньше срока.