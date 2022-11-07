Герой спецоперации «Z» рядовой Гасанов отразил нападение группы диверсантов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит» , - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ТОЧНО РАССЧИТАЛ КООРДИНАТЫ УДАРА

Старший лейтенант Рашидхан АМИРАРСЛАНОВ

«Взвод под командованием старшего лейтенанта Рашидхана Амирарсланова в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по огневому поражению позиций противника. На подступах к одному из населенных пунктов, удерживаемому националистами, подразделение российских мотострелков, ведущих наступление, подверглось массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований.

В ходе боя Рашидхан, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника, по которым незамедлительно наносился минометный удар.

В результате точных и своевременных расчётов старшего лейтенанта Рашидхана Амирарсланова была повреждена минометная батарея противника, в которую входили 5 единиц 82-мм минометов и до 20 националистов».

РАСЧИСТИЛ МОТОСТРЕЛКАМ CНАРЯДАМИ ПУТЬ

Лейтенант Степан БУЧНЕВ

«Расчет боевой машины реактивной артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Степана Бучнева выполнял задачи по огневой поддержке действий российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов. В ходе боев на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольного боевикам, лейтенанту Бучневу была поставлена задача на основании полученных данных нанести по удар по позициям врага для последующего продвижения российских мотострелков вглубь обороны противника. Выполняя боевую задачу, расчет под руководством Бучнева нанес артиллерийский удар по объектам противника, в результате которого были уничтожены 4 минометных орудия и подавлены 2 артиллерийских взвода националистов. Грамотными действиями в сложной обстановке лейтенант Степан Бучнев смог организовать слаженную работу – точную и быструю наводку боевой машины по целям противника, что в свою очередь значительно снизило военный потенциал украинских вооруженных формирований, и в дальнейшем позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам».

ОТРАЗИЛ НАПАДЕНИЕ ГРУППЫ ДИВЕРСАНТОВ

Рядовой Камиль ГАСАНОВ

«Водитель взвода обеспечения рядовой Камиль Гасанов выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. С целью бесперебойного тылового обеспечения основных сил полка выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов. Противник, пытаясь сорвать поступление материальных средств российским подразделениям, атаковал тыловую колонну, в составе которой двигался Камиль. В ходе атаки боевиков автомобиль рядового Гасанова получил повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, Камиль покинул горящий автомобиль и с ходу вступил в бой с националистами. Действуя смело и решительно, ведя прицельный огонь из штатного оружия, Камиль Гасанов уничтожил 4 боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить. Отразив нападение противника, рядовой Гасанов оперативно восстановил исправность своего транспортного средства, после чего продолжил движение в заданный район. Проявив личное мужество, рядовой Гасанов выполнил поставленную задачу и доставил груз на позиции российских войск своевременно и без потерь».