Флаг над зданием Верховной рады в Киеве. Фото: REUTERS

Отвага бойцов незалежной отдает химией

Бойцы украинской 92-й мехбригады идут в атаки на позиции союзных сил в Харьковской области под действием наркотических и психотропных веществ. По сведению офицеров одного из наших батальонов, которые противостоят 92-й бригаде, очередным подтверждением этого стала последняя попытка прорыва российской обороны бойцами данного подразделения. Вот как это выглядело: «На днях они пытались штурмовать нашу позицию, в полный рост бежали. Всаживаешь очередь из автомата, весь магазин уходит - они будто не реагируют. Лишь спустя минуту человек, который уже в решето превратился, но все еще бежал, падает наконец». Применение запрещенных препаратов признают и сами украинцы. Попавший в плен старший лейтенант Валерий Гнатенко сообщил, что в его подразделении расстреливали своих же сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков. Настоящие «воины света» геройствуют, не приходя в сознание.

Сколько зерна ушло из украинских портов в последнее время

Хулуси Акар, министр обороны Турции, сообщил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты после возобновления действия зерновой сделки. Всего количество судов составило 426. А общий объем перевезенной сельхозпродукции из трех черноморских портов Украины приблизилось к 10 миллионам тонн. Европа ликует и жирует, Африка грустит и смотрит в морские дали.

Что беглецам из незалежной не нравится в Болгарии

Болгарский телеканал bTV сообщил, что прибывшие в Болгарию беженцы из незалежной громко возмущаются условиями проживания в буферном центре в Елхово. Группа из 35 беженцев из самостийной выразила протест против их размещения в металлических бытовках, да и вообще не слишком комфортными условиями проживания. Гражданин Украины по имени Анатолий рассказал, что беженцам не говорят, когда их расселят - и многие люди подумывают о возвращении домой. Другая беженка, Олеся, заявила, что в вагончиках, где разместили людей, нельзя ни лечь, ни встать, ни сесть. По сведениям телеканала bTV, беженцы требуют, чтобы их быстрее поселили на базе отдыха. Но глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что в буферном центре люди могут оставаться до 14 дней. Искусство пребывания в Европе требует жертв.

Сколько газа Россия гонит в Европу через Украину

«Оператор ГТС Украины» сообщил, что поставки российского газа в Европу через Украину на момент 7 ноября находятся на уровне 42,4 млн кубометров — в общем, как и прежде. Поставки газа Россией через Украину в Старый Свет проводятся через газораспределительную станцию «Суджа». Эта ветка стала единственным маршрутом, через который российское голубое топливо течет в центральную Европу после повреждений на «Северном потоке». При том стало известно, что крупнейшие потребители газа — ФРГ, Франция, Нидерланды, Польша и Италия - уже начали тратить газ из своих подземных хранилищ, начав зимний отопительный сезон. Но до зимы еще три недели. А потом с севера задует по настоящему...

Запрет на полеты на юг вновь продлен

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России. В пресс-службе ведомства сообщили о продлении запрета до 15 ноября. С конца февраля закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Ставрополя. Ограничения в работе авиагаваней были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала Специальной военной операции на Украине.

В Сербии считают битву за Херсон ключевой

Александр Вучич, президент Сербии, в интервью телеканалу Pink заявил, что битва за Херсон, если она состоится, станет решающей в конфликте на Украине. Вучич сообщил: «Перед нами тяжелое время. Следующая зима будет еще труднее, чем эта. Ожидается Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон. В ней и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию. Россия считает, что сможет защитить то, что взяла в начале конфликта, и подвести его к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду». Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают огромное количество боевой техники, а на подступах к области находятся несколько десятков тысяч украинских военных. По его данным, сдавать Херсон российские войска не намерены, а сам областной центр «превращается в крепость». А по мнению советника президентского офиса Алексея Арестовича, ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Ну, вообще, неприятности только начинаются...

В Воронеж прибывают беженцы из Херсона

Поезд со 170 эвакуированными жителями Херсонской области прибыл в Воронеж. В пресс-службе правительства региона сообщили: «Приняли первую большую группу херсонцев. Воронежская земля всегда готова подставить плечо, выручить в сложной ситуации» . Эта группа - подопечные учреждений соцзащиты. Всех эвакуированных жителей Херсонщины направят в пункты временного размещения в районы области. Эвакуация жителей правобережья началась 18 октября, а 31 октября губернатор региона Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона.

Французы тоскуют в приграничье с Украиной

Депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул завили, что условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются «недостойными» По данным парламентариев, французские военнослужащие «мерзнут и голодают». А функционирование контингента «сталкивается с серьезными проблемами в логистике». Посланцы пятой республики «очень скромно» питаются. Их мучают постельные клопы, имеются проблемы с санитарными условиями. Как заявили депутаты, ситуация с условиями французского контингента серьезна. Как сообщила газета Le Monde, Франция удивлена сложностями при обустройстве военной базы для своих солдат в Румынии. Проблемы возникли также при транспортировке в Румынию военной техники, в частности, танков «Леклерк». Да, а еще в Трансильвании водятся вампиры…

Украинцам в Польше придется платить за жилье

С начала следующего года украинские беженцы в Польше должны будут платить за жилье, в котором их до сих пор размещали за счет местных бюджетов. По данным замминистра МВД Польши Павла Шефернакера, не менее 85 тысячи украинцев сейчас живут в оплачиваемых государством местах. Первые три месяца им придется платить половину стоимости жилья — пока они не найдут работу или какие-то иные варианты проживания. В целом по данным, МВД, из более чем миллиона украинцев на территории республики около 400 тысяч нашли здесь подработку. Что думают по этому поводу польские безработные и бездомные?