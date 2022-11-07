В России появились прокуратуры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области

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Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации. Приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур, - сообщили в Генпрокуратуре России.

Там также подчеркнули, что «реализацией мероприятий, связанных с образованием органов прокуратур в системе прокуратуры Российской Федерации, займутся специально образованные комиссии.

Как стало известно «КП» в Генпрокуратуре России проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.

Напомним, после референдума в новых регионах современной России были образованы следственные управления СК России. Подразделения также укомплектованы следователями, которым предстоит огромный пласт работы связанный с фиксацией военных преступлений подразделениями и командирами ВСУ. Многие из них начали эту работу еще в марте месяце.