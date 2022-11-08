Анекдоты: Зашел недавно на занятие по йоге, как будто на складе сломанных манекенов побывал

На приеме у терапевта.
Пациент:
- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.
Терапевт:
- По правде говоря, волшебник - аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.
* * *
Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж...
* * *
- Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
- Да, смотрел, как до Мурманска добраться.
- Ну поздравляю! Я в Мурманске!..
* * *
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
И это у него еще интернета не было.
* * *
Жизнь коротка.
Не тратьте ее напрасно.
Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами!
* * *
Мой начальник зовет меня Компьютер. И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому что, если меня не трогать 15 минут, я засыпаю.
* * *
- Ты кто?
- Я дантист.
- Ну и зачем ты, гад, Пушкина убил?!
* * *
- Все советуют откладывать деньги на образование детей.
- Обманывают! Мы с женой ничего не откладывали, а дети у нас все равно образовались.
* * *
- Алло, больница?
- Да, пожалуйста, чем помочь?
- Хочу спросить, как самочувствие Марии Ивановны Петровой и когда ее выпишут домой? Она в палате № 105.
- Она отлично, а вы ей кто?
- Это я, Петрова Мария Ивановна, лежу себе тут, и никто мне ничего не говорит.
* * *
Когда я начинала встречаться с парнем, у него была тогда еще девушка...
Прошло два года, мы женаты.
Вопрос: какого черта я до сих пор записана у него в телефоне как «Леха Шиномонтаж»?
* * *
Завтра не наступит никогда! Просыпаешься - и снова сегодня! Я проверял.
* * *
Чем больше в доме пакет с пакетами, тем зажиточней семья!
* * *
Только что прочитал, что Солнцу осталось жить еще четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…
* * *
Идет ирландская свадьба. Ведущий объявляет:
- А теперь пусть все женатые встанут рядом с человеком, благодаря которому их жизнь обрела смысл.
Бармена чуть не затоптали насмерть...
* * *
С детства она мечтала о шикарных автомобилях и богатых мужчинах, приносящих ей пачки денег. И ее мечта сбылась - она стала кассиром в автосалоне.
* * *
- Рабинович, у вас есть тысяча до зарплаты?
- Таки да! Спасибо, что так за меня волнуетесь!