Анекдоты: Зашел недавно на занятие по йоге, как будто на складе сломанных манекенов побывал

На приеме у терапевта.

Пациент:

- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.

Терапевт:

- По правде говоря, волшебник - аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.

* * *

Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж...

* * *

- Алло, дорогой, ты навигатор трогал?

- Да, смотрел, как до Мурманска добраться.

- Ну поздравляю! Я в Мурманске!..

* * *

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.

И это у него еще интернета не было.

* * *

Жизнь коротка.

Не тратьте ее напрасно.

Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами!

* * *

Мой начальник зовет меня Компьютер. И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому что, если меня не трогать 15 минут, я засыпаю.

* * *

- Ты кто?

- Я дантист.

- Ну и зачем ты, гад, Пушкина убил?!

* * *

- Все советуют откладывать деньги на образование детей.

- Обманывают! Мы с женой ничего не откладывали, а дети у нас все равно образовались.

* * *

- Алло, больница?

- Да, пожалуйста, чем помочь?

- Хочу спросить, как самочувствие Марии Ивановны Петровой и когда ее выпишут домой? Она в палате № 105.

- Она отлично, а вы ей кто?

- Это я, Петрова Мария Ивановна, лежу себе тут, и никто мне ничего не говорит.

* * *

Когда я начинала встречаться с парнем, у него была тогда еще девушка...

Прошло два года, мы женаты.

Вопрос: какого черта я до сих пор записана у него в телефоне как «Леха Шиномонтаж»?

* * *

Завтра не наступит никогда! Просыпаешься - и снова сегодня! Я проверял.

* * *

Чем больше в доме пакет с пакетами, тем зажиточней семья!

* * *

Только что прочитал, что Солнцу осталось жить еще четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…

* * *

Идет ирландская свадьба. Ведущий объявляет:

- А теперь пусть все женатые встанут рядом с человеком, благодаря которому их жизнь обрела смысл.

Бармена чуть не затоптали насмерть...

* * *

С детства она мечтала о шикарных автомобилях и богатых мужчинах, приносящих ей пачки денег. И ее мечта сбылась - она стала кассиром в автосалоне.

* * *

- Рабинович, у вас есть тысяча до зарплаты?

- Таки да! Спасибо, что так за меня волнуетесь!