Звездам придется петь на ТВ без фонограммы: Орбакайте, Киркоров и Алсу снялись в новом проекте

Ведущие шоу «Дуэты» Николай Басков и Сергей Лазарев. Фото — канал «Россия»

На канале «Россия» готовят к премьере популярный проект «Дуэты». С 18 ноября по пятницам начнет выходить второй сезон этого успешного мирового музыкального шоу, первый сезон прошел с хорошими рейтингами. В «Дуэтах» участвуют поющие звезды, а интрига – в том, чтобы угадать кто поет за зеркальной стеной. Звезда исполняет хит и не видит, кто за стеной поет с ней дуэтом – знаменитый коллега или бывшая любовь.

Мы узнали, кто снимается в «Дуэтах» в качестве участников. Набор звезд серьезный: партнеров по дуэту придется угадывать Филиппу Киркорову, Кристине Орбакайте, Ларисе Долиной, Олегу Газманову, Нонне Гришаевой, Алсу, Валерии, Сергею Пенкину, Алене Апиной, Татьяне Булановой, Ирине Дубцовой, Тимуру Родригесу и многим другим.

Ведут шоу, как и в первом сезоне, два известных артиста – Сергей Лазарев и Николай Басков. Сергей Лазарев после первых съемок поделился эмоциями: «Наш тандем с Колей Басковым проверен уже годами. Мы вместе прошли четыре сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», начинаем второй сезон шоу «Дуэты». Мы друг друга очень чувствуем на сцене, поддерживаем, можем подшучивать друг над другом. Думаю, что не каждому Коля позволяет юморить над собой, так же, как и я. А у нас с Колей это получается по-доброму, иногда очень остро, но интересно. Уникальность этого проекта прежде всего в том, что в нем есть интрига! Артисты действительно не знают до последнего, с кем они поют».

Филипп Киркоров на съемках шоу «Дуэты» в хорошем настроении. Фото — канал «Россия»

Для зрителей проект интересен еще и тем, что отличает его от многих других телешоу. Обычно на ТВ в музыкальных передачах и концертах звезды поют под фонограмму. В «Дуэтах» фанера под запретом. Здесь все артисты поют вживую под аккомпанемент оркестра. Запись идет с одного дубля. Звезды выступают с песней, которую раньше могли слышать – но если и исполняли, то только в караоке. А спеть новую для себя композицию под живой оркестр – такая задача по зубам только большим артистам.

Кристина Орбакайте споет вживую с оркестром в «Дуэтах». Фото — канал «Россия»

Таким как Лариса Долина, которая делится впечатлениями: «Я люблю экспериментировать, люблю красивый, живой звук. Не во всех телепроектах так бывает. И меня привлекает эффект неожиданности! В шоу «Дуэты» все честно, ты не знаешь, кто твой партнер. Все держится в секрете. Я подписала документы! Думаю, этот проект интересен зрителю из-за любопытства, качества живого звука и звездного состава».

В эфире «Дуэты» с 18 ноября по пятницам в 21.30 на канале «Россия».