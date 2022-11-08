8 ноября 2022 года жители Земли увидят лунное затмение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 8 ноября, жители Земли смогут увидеть полное лунное затмение – явление, наблюдаемое, когда Луна полностью погружается в земную тень. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию лунного затмения 25 ноября 2022 года.

Стоит отметить, что жителям Москвы едва ли доведется воочию увидеть полное затмение Луны, поскольку она взойдет над столицей в 16:28 мск, когда уже будет в самой слабой фазе затмения. Все фазы закончатся в 16:56 мск.

Больше остальных повезет жителям Дальнего Востока, над которым спутник Земли погрузится в земную тень, когда в дальневосточных регионах будет ночь. Луна при этом приобретет характерный красный цвет.

В какое время смотреть лунное затмение 8 ноября 2022 года

Полутеневое затмение начнется в 11:02 мск, при этом в течение нескольких десятков минут жители Земли не заметят никаких изменений. Только спустя час – в 12:09 мск – край Луны начнет темнеть, знаменуя начало частного теневого затмения. Полное затмение начнется в 13:16 мск, Луна начнет темнеть и менять цвет на красный. В максимальную фазу затмение вступит в 13:59, в 14:41 край спутника Земли посветлеет. Из фазы частного затмения Луна выйдет в 15:49 – в это время она будет очень светлая, но будто в дымке, а конец всего затмения наступит в 16:56.

Прямая онлайн-трансляция лунного затмения

Луна не исчезает полностью и приобретает красный цвет из-за окружающей Землю атмосферы. Лучи Солнца достигают Луны и становятся красными, поскольку этот цвет присущ земной атмосфере. По словам ученых, лунное затмение можно увидеть в слабый бинокль или даже невооруженным взглядом. На сайте kp.ru прямая онлайн-трансляция лунного затмения начнется 8 ноября 2022 в 12.00 мск.