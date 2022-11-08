Вопрос дня: Куда бы вы посоветовали заехать нашим путешественникам? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма»:

- Навскидку: Нижний Новгород и Казань. Очень красивые города, очень интересные люди. С ними есть о чем поговорить.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- В Рыбинск надо ехать. Ярославская область. Там люди бы рассказали, как живет страна: чем интересуется, чего боится, какие проблемы и радости. Дадут трезвую оценку.

Олег Матвейчев, депутат Госдумы:

- Пусть посетят археологический парк «Аркаим» под Магнитогорском! Исток всей индоевропейской цивилизации. Оттуда древние арии захватили всю Европу и Индию. Изумительное место, чтобы подумать об истории нашей страны.

Салават Щербаков, народный художник России:

- Суздаль и Уфа. В Суздале осталась нетронутая история нашей страны, уголок детства государства. Там особая атмосфера. А в Уфе соединяется энергетика древнего Южного Урала и современной молодой жизни.

Андрей Борисенко, космонавт, Герой России:

- Алтай - очень показательное место. С одной стороны, там природа и красота. С другой - Барнаул, Горно-Алтайск хорошо показывают, как успешно может развиваться глубинка.

Вера, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Русская душа лучше всего раскрывается на Севере. Новгород, Псков, Ладога - оттуда начиналась Русь, и там по-настоящему возвращаешься к истокам.

Тамара Гвердцители, народная артистка России:

- В Подмосковье много красивейших дореволюционных особняков во французском стиле, которые медленно разрушаются. Я бы хотела, чтобы ребята заехали хотя бы в один, чтобы привлечь внимание к тому, как мы теряем собственное архитектурное наследие.