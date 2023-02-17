«Методов лечения не существует»: Семья Брюса Уиллиса сообщила печальные новости о новом диагнозе актера

Брюс Уиллис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти год назад стало известно, что Брюс Уиллис страдает от афазии - расстройства речи. Болезнь сопровождается ухудшением памяти и нарушением внимания, так что звезде «Крепкого орешка» пришлось завершить карьеру в кино. Близкие Брюса делают все возможное, чтобы облегчить состояние 67-летнего актера, однако его болезнь прогрессирует. Семья Уиллиса опубликовала в соцсетях новости о здоровье артиста, и, к сожалению, они неутешительные.

Жена Брюса Эмма поблагодарила поклонников за поддержку в этот трудный момент.

«Как семья мы хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за выражение любви и сострадания к Брюсу за последние десять месяцев. Поблагодарить за вашу доброту, потому что мы знаем, вы любите Брюса так же сильно, как и мы. И хотим сообщить вам последние новости», - написала Эмма на своей странице.

Жена актера рассказала, что врачи диагностировали у него лобно-височную деменцию, и состояние Уиллиса ухудшается.

«С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса – афазии – его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением – лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением», - говорится в послании Эммы.

Близкие артиста признают, что на сегодняшний день лекарств от этого заболевания не существует. По их словам, речь идет о «жестокой болезни, о которой многие никогда не слышали и которая может сразить любого».

«Сегодня не существует способов лечения данной болезни, и мы надеемся, что это сможет измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что СМИ прольют свет на этот недуг, который требует значительно большей осведомленности общественности и больших исследований», - подчеркнула жена артиста.

Об актере заботится его семья: нынешняя жена Эмма, бывшая супруга Деми Мур и их дети. Фото: соцсети.

Свое послание Эмма написала не только от себя и своих детей, но и от имени бывшей жены актера Деми Мур и его старших дочерей – Румер, Таллулы и Скаут. На Деми Брюс был женат с 1987 по 2000 год. В 2009 году он женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг, у них растут дочери Ивлин и Мейбел. Теперь обе жены объединили усилия и вместе ухаживают за Брюсом. Эмма, Деми и их дети вместе отмечают семейные праздники – например, они устроили для Уиллиса очень теплое Рождество в кругу самых близких.

В Голливуде ухудшающееся состояние Брюса давно не было секретом. Последние несколько лет артист был вынужден сниматься с наушников в ухе, через который ему диктовали реплики. На эту хитрость пришлось пойти после того, как у Уиллиса несколько раз возникали проблемы с речью на съемочной площадке. Режиссерам приходилось идти на всевозможные уловки. Например, они стали все чаще использовать вместо Уиллиса дублеров, чтобы увеличить время его присутствия на экране. Благодаря дублерам Брюс снимался только в самых важных сценах и работал на съемочной площадке всего три дня.

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