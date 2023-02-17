Данила Козловский увез Оксану Акиньшину из России

Оксана Акиньшина в Нью-Йорке. Фото: соцсети.

Оксана Акиньшина уехала в США: в соцсетях актриса выложила новые фотографии, сделанные в Нью-Йорке. Артистка показала, как проводит время на Манхэттене, гуляя по Центральному парку.

Поклонники уверены, что в Штаты Акиньшина улетела вместе со своим возлюбленным Данилой Козловским. В Нью-Йорке живет бывшая гражданская жена актера Ольга Зуева, которая одна растит его дочь Оду-Валентину. Данила регулярно летает в Америку и навещает девочку. Подписчики Оксаны отметили, что она выглядит очень счастливой – видимо, отпуск повлиял на актрису благотворно.

«Данила в Америку свозил?», «Соскучились по вам. Вы такая счастливая. Пускай любовь живет в сердце всегда», «Вы очень красивая!», «Добро пожаловать в Нью-Йорк», — прокомментировали поклонники снимки Акиньшиной.

Актриса гуляет по Центральному парку. Фото: соцсети.

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Все были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - подчеркнул артист.

Позже стало известно, что Козловский оставил жену и дочку, влюбившись в Акиньшину – свою партнершу по фильму «Чернобыль». Данила и Оксана долго скрывали свои отношения и лишь недавно начали появляться вместе на публике. Артисты до сих пор официально не подтвердили, что они пара, но поклонники уверены: все и так очевидно.

Ради Козловского Акиньшина поставила финальную точку в своем браке с продюсером Арчилом Геловани. Отношения между супругами разладились задолго до этого, тем не менее, Геловани и Акиньшина совместно воспитывали сына Костю и дочь Эмму. Говорят, после развода Арчил настоял, чтобы дети переехали вместе с ним в Грузию. Сейчас их воспитывает бабушка – мама Геловани. Оксана бывает в Тбилиси наездами, и бывший муж не препятствует ее общению с детьми.