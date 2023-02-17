Болезнь Брюса Уиллиса неизлечима: семья актера сделала заявление о его диагнозе

Уиллису в последние годы было очень трудно сниматься Фото: кадр из фильма

О том, что Брюс Уиллис навсегда покидает кино, стало известно чуть меньше года назад, в марте 2022-го. Сообщалось, что причиной стала афазия. Однако это не болезнь, а скорее симптом, который может проявляться по-разному: одни пациенты теряют способность понимать речь, другие - связно произносить длинные предложения, и так далее.

Тут же выяснилось, что Уиллису в последние годы было очень трудно сниматься: свои фразы из сценария он произносил с помощью наушников (суфлер подавал ему реплики, а он их механически повторял), однажды всерьез спросил у членов съемочной группы: «Я знаю, почему вы здесь, но почему я здесь?» В одном фильме герой должен был спасти дочь от злодеев: сказать ей, чтобы она нагнулась, а потом выстрелить поверх ее головы. Он выстрелил, а реплику произнести забыл - актриса, стоявшая к нему спиной, пригнуться не успела. На втором дубле это повторилось. К счастью, пистолет был заряжен холостыми патронами, а то было бы как с Алеком Болдуином.

Какое заболевание скрывалось за афазией, было не ясно. И вот сейчас приговор оглашен: лобно-височная деменция. (Журналисты kp.ru уже давно предполагали, что именно о деменции идет речь). Семья актера сделала заявление: «С тех пор, как мы объявили о диагнозе Брюса, афазии, весной 2022-го, состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более точный диагноз. К несчастью, трудности в общении с людьми - лишь один симптом, с которым столкнулся Брюс. Это очень болезненно, и все же есть некое утешение в том, чтобы наконец услышать четкий диагноз».

Других утешений у семьи, похоже, нет. Лобно-височная деменция неизлечима. Остановить ее развитие невозможно, можно только как-то влиять на симптомы, на поведение пациента, да и то отнюдь не радикальным образом.

Это, строго говоря, не болезнь Альцгеймера; раньше ее называли болезнью Пика (по имени чешского ученого Арнольда Пика). Впрочем, Алоис Альцгеймер тоже в свое время внимательно ее изучал. И два типа деменции нередко путают, что объясняется сходством симптомов, особенно на начальном этапе. Потом превалируют такие симптомы, как расторможенность, апатия и инерция, потеря симпатии и эмпатии, компульсивное поведение…

Лобно-височная деменция составляет от 10 до 20 всех случаев деменции в мире. Она прогрессирует быстро и поражает более молодых людей, чем болезнь Альцгеймера (Уиллису сейчас 67, но заболевание может развиться и у 40-50-летних). Пациенты после постановки диагноза обычно живут от 2 до 20 лет. В конце концов им требуется круглосуточное наблюдение.

Близкие Брюса выразили надежду, что рано или поздно лекарство будет найдено, и что диагноз известного актера сможет привлечь к болезни внимание масс-медиа: «надо, чтобы люди больше знали о ней, чтобы проводилось больше исследований». В заявлении, подписанном двумя женами Уиллиса - бывшей, Деми Мур, и нынешней, Эммой Хеминг Уильямс, а также его дочерьми Румер, Скаут, Таллулой, Мейбл и Эвелин - говорится: «Брюс всегда находил в жизни радость, и это помогало находить ее всем, кого он знал. Его забота о людях эхом возвращается к нему и ко всем нам. Мы были так тронуты любовью, которой вы делились с нашим дорогим мужем и отцом в это трудное время. Вы продолжаете выражать сочувствие, понимание и уважение, и благодаря этому мы помогаем Брюсу вести настолько полную жизнь, насколько это возможно».

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