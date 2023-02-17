«Китайский НЛО», сбитый над США ракетой за 30 миллионов, оказался воздушным шариком за 900 рублей

ФБР и Госдеп отказались комментировать операцию Фото: REUTERS

Таинственный объект, сбитый американским истребителем, оказался обычным надувным шаром стоимостью 12 долларов (900 рублей), который запустила группа любителей в Иллинойсе. Как пишет The Daily Beast, шар был запущен в октябре прошлого года и всё это время отслеживался бригадой воздушных шаров Северного Иллинойса, пока внезапно с ним не оборвалась связь.

К воздушным шарам, используемым для любительского запуска, прикрепляют работающие на солнечных батареях приборы, которые передают данные о местоположении. За день до своего исчезновения воздушный шар пролетал над канадским озером Юкон – в том же месте, где самолёт ВВС США сбил неопознанный объект с помощью ракеты «Сайдвиндер» стоимостью 400 тысяч долларов (почти 30 млн рублей).

«Я пытался связаться с нашими военными и ФБР, но получил отказ. Я хотел попытаться объяснить им, что многие из этих вещей, вероятно, не представляют никакой угрозы. И они будут выглядеть не слишком умными, если начнут сбивать их», – заявил Рон Медоуз, основатель компании, занимающейся изучением научных воздушных шаров.

ФБР и Госдеп отказались комментировать операцию. Вместе с тем президент США Джо Байден признал, что объект над Юконом и два других таинственных воздушных шара, уничтоженных американскими истребителями, не считались средствами наблюдения. «Мы пока не знаем точно, что это было, но ничто прямо сейчас не указывает на то, что объекты были связаны с китайской программой воздушных шаров-шпионов», – подытожил он.

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