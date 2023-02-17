«Голая – это если без туфлей»: обнажилась правда о жизни и страсти секс-символа 90-х Памелы Андерсон

Памела Андерсон призналась, что в раннем детстве ее растлила любимая всеми няня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизнь самой известной блондинки современного Голливуда Памела Андерсон долгое время сопровождалась охотой папарацци и скандальными заголовками. Но та жизнь осталась в девяностых и нулевых, на пике популярности модели и актрисы. Сейчас она живет спокойной жизнью, уединившись в домике своей бабушки на острове Ледисмит в Британской Колумбии, где она выросла. О своих буднях сегодня, а также о том, как складывалась ее звездная карьера, Андерсон рассказала в документальном фильме «Памела: история любви».

ПРОКЛЯТИЕ ЮНЫХ ЛЕТ

Памела Андерсон выросла в самой заурядной семье. Мать работала официанткой, отец играл в покер и был типичным аферистом, любившим выпить и поднять руку на жену. Родители были молоды и, несмотря на ссоры и бытовые проблемы, любили друг друга.

Можно было бы решить, что именно родительский конфликт сломал что-то в душе маленькой Пэм, но это не так. В детстве у девочки была няня, которой все восхищались. И мало кто мог подумать, что в течение 3-4 лет она растлевала Памелу. Девочка терпела и молчала, считая, что ей никто не поверит. Главное, о чем она думала в тот момент, чтобы няня не тронула ее младшего брата. Поэтому однажды попыталась заколоть женщину. А в другой раз, в момент злости, маленькая Пэм пожелала няне смерти, а на следующей день случилось кошмарное совпадение: женщина погибла погибла в автокатастрофе.

Другая трагедия, повлиявшая на жизнь Памелы, произошла, когда ей было 12-13 лет. Ее подруга влюбилась в парня постарше, и вместе с Пэм они пришли к нему домой. В этот момент у юноши был в гостях его друг лет 25. И пока подруга Памелы обжималась со своим возлюбленным в спальне, приятель решил «расслабить» Памелу. Все началось с безобидного массажа, а закончилось изнасилованием.

«Мне казалось, что это моя вина, - вспоминает Андерсон. О пережитом она вновь умолчала. Мать в тот момент переживала из-за отца, поэтому Памела решила не усугублять ситуацию. - Пережитое сделало меня очень стеснительной».

«БЕЗ ТУФЛЕЙ ТОЧНО ГОЛАЯ»

Впервые Памела оказалась в центре всеобщего внимания во время футбольного матча. Туда она пришла вместе с друзьями, работавшими в баре. Ребята заявились в футболках с эмблемой пива. Оператор случайно выцепил из толпы Памелу и девушка настолько приглянулась режиссеру трансляции, что ее пригласили на поле. После этого пивная компания заключила с ней контракт, превратив ее в лицо бренда. А через некоторое время Андерсон позвонили из журнала «Плейбой» и предложили сняться для обложки. На дворе стоял 1989 год.

Контракт с журналом для взрослых перевернул жизнь Памелы. Первым делом в «Плейбое» ей осветлили волосы, добившись естественного цвета. Так Андерсон стала самой узнаваемой блондинкой 90-х.

На первых своих съемках в стиле ню она очень стеснялась, но к концу съемочной смены была готова бегать повсюду нагишом.

«Волосы стали моим реквизитом, - вспоминает модель. - А туфли помогали не чувствовать себя голой. Через съемки я вернула свою чувственность».

Жизнь самой известной блондинки современного Голливуда Памела Андерсон долгое время сопровождалась охотой папарацци и скандальными заголовками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ

В киномир Памела Андерсон ворвалась благодаря съемкам в сериале «Спасатели Малибу». Роль Си Джей принесла ей мировую славу. Однако всего этого могло и не случиться. Из-за многочисленных съемок в журналах девушка игнорировала приглашения на кастинг, считая, что он проходит слишком далеко.

Ее личная жизнь частенько становилась объектом внимания прессы. Не удивительно, ведь Андерсон встречалась с самыми красивыми и известными мужчинами. Даже Сильвестр Сталлоне предлагал ей Порш, чтобы Памела стала его основной девушкой.

«Я предпочту мимолетную любовь, чем несчастную жизнь. Мне нравится быть влюбленной», - признается Памела.

Но в 1995 году с ней случилась единственная любовь всей жизни Пэм - она познакомилась с рокером-барабанщином Томми Ли. Музыкант не давал девушке проходу, а та игнорировала его внимание. Но Томми оказался настойчив и приехал к Андерсон в Мексику, где у них произошел страстный роман, вылившийся в скоротечную свадьбу. Пара поженилась прямо на пляже в Канкуне в шортах и бикини буквально через пару дней после знакомства.

ВИДЕО ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

«Это была всепоглощающая любовь», - признается сейчас модель. Она признается, что до сих пор любит Томми Ли, но понимает, что быть с ним уже не сможет, поэтому предпочла оставаться одной.

Их брак был полон безрассудства, счастья и боли. Все началось с того, что во время напряженных съемок в первом полном метре - прямо на съемках фильма «Не называй меня малышкой» - у Памелы случился выкидыш. Пара потеряла своего первенца. Доведенные до отчаяния Томми и Пэм бросались на репортеров, которые не давали им проходу и караулили даже у больницы.

Но очень скоро у пары родились два сына Брэндон и Дилан. Новоиспечённым родителям недолго пришлось наслаждаться семейным счастьем. Во время ремонта они обнаружили, что из их гаража исчез сейф, где хранилось оружие и пробки от шампанского, которые собирала Пэм. А через несколько дней по почте они получили конверт с кассетой, на которой была нарезка сексуальных утех Памелы и Томми. Андерсон вспоминает, что тогда они с мужем снимали все подряд, в том числе и самые интимные моменты их жизни, особенно в самом начале отношений. И теперь кто-то выкрал часть их кассет.

Неизвестные не раскрывали своих имен и не просили ничего взамен. Пара надеялась, что все успокоится, но через несколько недель запись оказалась в общем доступе. По словам Памелы, никто не испытывал к ней сочувствия в те дни, мол, она же и так снимается обнаженной для «Плейбоя» - разница несущественная.

«ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАРИКАТУРУ»

Скандал с порно-кассетой вверг Памелу в депрессию. Пара решила судиться, но в итоге сдалась и отказалась от прав на видео. Они боялись, что Андерсон вновь потеряет ребенка (в тот момент она была беременна Диланом). Многие считали, что Томми и Пэм сами слили свои пикантные видео и заработали на этом, но модель опровергает это, подчеркивая, что не заработала ни цента. Хуже всего, что этот скандал обернулся полным крахом ее карьеры.

«Я застряла в одном образе, превратившись в карикатуру», - говорит Пэм.

С годами Томми превратился в заправского Отелло. Он ревновал жену ко всем мужчинам, приезжал на съемки «Спасателей Малибу». Поначалу это тешило самолюбие Пэм, но однажды ее муж разгромил трейлер на съемочной площадке, посчитав, что Памела ему изменяет.

Музыканту не хватало внимания жены, а Пэм была поглощена работой и детьми. В итоге у пары случился скандал, переросший в потасовку. Все закончилось арестом Томми Ли, обвинением в домашнем насилии и тюремным заключением на полгода. После этого пара уже не смогла быть вместе.

ЗАЩИТНИЦА ЖИВОТНЫХ

После кражи кассеты Памела стала всех подозревать и сомневаться в людях. Все роли, которые ей предлагали, были с сексуальными подтекстом, а ей хотелось большего.

«Мне надоело все время обсуждать парней и свою грудь», - заявила модель и неожиданно для многих обратилась к теме защиты животных. Она научилась переводить стрелки с пикантных вопросов на тему экологии. Выступала за вегетарианство, предложила английским королевским гвардейцам отказаться от медвежьих меховых шапок. А в 2015 году приехала в Россию, где обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить импорт меха белька. А также выступила на Восточном экономическом форуме как эксперт по вопросам охраны окружающей среды.

В свои 55 лет Памела Андерсон пробует что-то новое. В прошлом году она исполнила главную роль в мюзикле «Чикаго» на Бродвее.

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