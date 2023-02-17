Фильм «Комсомольской правды» об СВО покажут на фестивале документального кино aRTel.doc

Показ пройдет 26 февраля в 10:00

Главные герои фильма - журналисты «Комсомольской правды» . Они провели большую часть прошлого года вдали от дома и своих семей в зоне специальной военной операции.

В новом документальном фильме KP.RU Александр Коц и Дмитрий Стешин рассказывают о том, что им больше всего запомнилось за время командировок в зону СВО.

Коц и Стешин были на передовой и наблюдали за штурмом «Азовстали» и освобождением Мариуполя. Они общались с жителями Донбасса, российскими военными, украинскими пленными, а также освещали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Это те люди, которые готовы жить под обстрелами и рисковать своими жизнями ради исполнения профессионального долга.

Показ фильма пройдет в рамках программы первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев».

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Для нас большая честь представить свою работу на фестивале «aRTel.doc: Время героев». На данный момент наш фильм посмотрели около 300 тысяч зрителей. Но мы хотим, чтобы их было больше. Поэтому благодарим фестиваль за возможность расширить свою аудиторию. Военкоры “КП” - современные летописцы. Они фиксируют историю. И делают это честно, смело, без прикрас. Будем рады, если их увидит и услышит как можно больше людей, - прокомментировала Александра Лябина, главный редактор КП-ТВ.

Всего в программу фестиваля войдут 25 фильмов о героях специальной военной операции. В рамках фестиваля состоятся премьерные показы, встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции.

В финальный день фестиваля пройдут питчинги — презентации кинопроектов от начинающих документалистов. Жюри выберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT.

Где:

Цифровое деловое пространство

Москва, ул Покровка, 47

Когда:

24-26 февраля 2023 года