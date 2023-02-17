Россияне назвали свою самую вредную привычку

Четверть россиян мечтает избавиться от привычки откладывать все на потом Фото: Shutterstock

Самой вредной привычкой, от которой россияне хотели бы отказаться, но не могут, оказалась прокрастинация или склонность откладывать дела на потом. Об это говорит опрос 15 400 человек, проведенный «Комсомолкой». Научиться не затягивать с делами хотели бы 28% опрошенных. Второе место разделяют курение и привычка есть на ночь, покончить с ними хотели бы 18%. Склонность использовать в разговоре ненормативную лексику беспокоит людей гораздо меньше, только 14% хотели бы перестать ругаться, но у них не выходит. С тем, чтобы заедать стресс, хотели бы покончить 10% респондентов. Меньше всего наших соотечественников тревожит склонность все время жаловаться. Расстаться с такой своей особенностью хотели бы лишь 4%. Нарушение сна также сильно не беспокоит, о том, чтобы перестать ложиться спать под утро, думают 6% людей, участвовавших в опросе.

От каких привычек вы бы отказались, если бы могли?

- 28% откладывать все на потом

- 18% есть на ночь

- 18% курить

- 14% ругаться матом

- 10% заедать стресс

- 9% жить в долг

- 8% пить

- 6% ложиться под утро

- 4% все время жаловаться

- 9% ни от каких

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.