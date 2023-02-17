VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России: он продлится месяц и впервые пройдёт в пяти городах — от Санкт-Петербурга до Владивостока

Фестиваль расширит географию

VK Fest в 2023 году грандиозно обновится. Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: уникальная атмосфера объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток. Встретиться с любимыми артистами, блогерами и спикерами, а также поучаствовать в самых разных активностях смогут сотни тысяч гостей. VK Fest продлится целый месяц, чтобы все успели получить максимум впечатлений и увидеть как можно больше кумиров.

С этого года билеты на фестиваль будут доступны на официальном сайте: vkfest.ru. Сейчас приобрести их можно по самой низкой цене.

Где и когда пройдёт VK Fest в 2023 году:

• 17 июня — Владивосток

• 24 июня — Новосибирск

• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, Парк 300-летия

• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь

• 15 и 16 июля — Москва, Парк Горького

Впервые VK Fest примут столицы культурной жизни Сибири и Дальнего Востока — Новосибирск и Владивосток. Фестиваль станет самым громким развлекательным событием этого лета и особенным подарком для выпускников: они смогут посмотреть выступления звёзд из отдельной фан-зоны у Главной сцены. Площадки проведения фестиваля в новых городах будут известны позднее.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«VK Fest — культовое место встреч для сотен тысяч человек: гостей, музыкантов, блогеров, спортсменов и актёров. Все они часть большой фестивальной тусовки, которая каждое лето наслаждается качественной музыкой, весёлыми активностями и уникальным настроением. Анонсируя VK Fest 2023 сразу в 5 городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: ещё сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля. До встречи на VK Fest 2023!»

VK Fest традиционно проходит при поддержке организационного партнёра Радио Рекорд. В 2022 году фестиваль стал главным музыкальным open-air года и самым масштабным в истории компании — он прошёл одновременно в 3 городах и собрал рекордные 175 тысяч гостей, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей со всего мира.

Участниками музыкальной программы в 2022 году стали Баста, ANNA ASTI, JONY, Егор Крид, Ёлка, Звери, Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, МОТ, NILETTO, «Руки Вверх!», FEDUK, The Hatters и многие другие артисты. Также гости VK Fest могли послушать выступления спикеров в лектории — например Николая Дроздова, Сергея Бурунова, Александра Цыпкина и Михаила Лабковского, — а также познакомиться с блогерами, среди которых Лиза Анохина, Karna.val, DAVA и Егор Шип.