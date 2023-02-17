Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 февраля 2023 11:45

Шутка про разбойников и «астрономическая» математика: о чем Путин говорил с главой «Газпрома»

Путин в шутку сравнил главу «Газпрома» со сказочным персонажем
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Владимирович напомнил, что за последние 30 лет мировое потребление газа выросло вдвое

Владимир Владимирович напомнил, что за последние 30 лет мировое потребление газа выросло вдвое

Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил «Газпром» с юбилеем по видеосвязи.

- Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Без малого полмиллиона человек (более 490 тысяч): рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители десятков других профессий – специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна, - отметил глава государства.

Кстати да, в стране не так много компаний с таким количеством сотрудников. Разве что железнодорожники могут потягаться с газовиками.

Президент напомнил, что компания появилась в 90-х годах. Тогда приняли правильное решение не дербанить ее на более мелкие организации. И вот каких результатов получилось достичь:

* В рамках программы «Газпром – детям» по всей стране возведено уже более двух тысяч спортивных комплексов, площадок, пришкольных стадионов.

* Компания обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес, молодые исследовательские команды.

* Газпром» серьезно вкладывается в комплексное развитие городов, сельских территорий, регионов нашей стран.

* Создана программа социальной газификации, когда трубы доводятся прямо до границы участка.

Владимир Владимирович напомнил, что за последние 30 лет мировое потребление газа выросло вдвое. Еще на 20% ожидается прирост до 2040 года. Путин поручил компании развивать экспорт на Восток.

- Он включает в себя Якутский и Иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», который получил новые мощности с запуском в декабре прошлого года Ковыктинского газоконденсатного месторождения, - перечислил глава страны.

После приветственной речи президента выступил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Российский лидер оценил внешний вид топ-менеджера.

- Поскольку я вижу, что шапку вы носите как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера, - пошутил российский лидер.

Шапка-ушанка у Миллера съехала набок, отчего вид у него действительно получился залихватский.

В конце Путин оценил перспективные запасы газа в России. Только на двух месторождениях есть 7 трлн. кубометров.

- Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях «Газпрома», которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира. Это колоссальные запасы! – резюмировал президент.

КАРТИНА ДНЯ