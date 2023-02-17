Шутка про разбойников и «астрономическая» математика: о чем Путин говорил с главой «Газпрома»

Владимир Владимирович напомнил, что за последние 30 лет мировое потребление газа выросло вдвое Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил «Газпром» с юбилеем по видеосвязи.

- Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Без малого полмиллиона человек (более 490 тысяч): рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители десятков других профессий – специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна, - отметил глава государства.

Кстати да, в стране не так много компаний с таким количеством сотрудников. Разве что железнодорожники могут потягаться с газовиками.

Президент напомнил, что компания появилась в 90-х годах. Тогда приняли правильное решение не дербанить ее на более мелкие организации. И вот каких результатов получилось достичь:

* В рамках программы «Газпром – детям» по всей стране возведено уже более двух тысяч спортивных комплексов, площадок, пришкольных стадионов.

* Компания обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес, молодые исследовательские команды.

* Газпром» серьезно вкладывается в комплексное развитие городов, сельских территорий, регионов нашей стран.

* Создана программа социальной газификации, когда трубы доводятся прямо до границы участка.

Владимир Владимирович напомнил, что за последние 30 лет мировое потребление газа выросло вдвое. Еще на 20% ожидается прирост до 2040 года. Путин поручил компании развивать экспорт на Восток.

- Он включает в себя Якутский и Иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», который получил новые мощности с запуском в декабре прошлого года Ковыктинского газоконденсатного месторождения, - перечислил глава страны.

После приветственной речи президента выступил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Российский лидер оценил внешний вид топ-менеджера.

- Поскольку я вижу, что шапку вы носите как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера, - пошутил российский лидер.

Шапка-ушанка у Миллера съехала набок, отчего вид у него действительно получился залихватский.

В конце Путин оценил перспективные запасы газа в России. Только на двух месторождениях есть 7 трлн. кубометров.

- Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях «Газпрома», которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира. Это колоссальные запасы! – резюмировал президент.