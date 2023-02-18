Выжить в жерле вулкана, провести два месяца под землей и пережить суицид в пустыне: самые невероятные истории спасения

Горняки провели под землей рекордные 69 дней. . Фото: Hugo INFANTE/Wikimedia Commons

Разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни десятков тысяч людей. Но во время разбора завалов, посреди горя и отчаяния, встречались истории, которые способны даже в самом закоренелом скептике возродить веру в чудо. Так, живых людей под обломками зданий спасатели находили даже спустя десять суток после стихийного бедствия (и это притом, что обычно надежда остаетсятолько в течение первых 72 часов). А тысячи сирийцев готовы удочерить новорожденную девочку по имени Айя, что по-арабски означает «чудо». Айя родилась под завалами и находилась там более 100 часов. Ее мать погибла, и Айя впервые увидела свет, будучи еще связанной с ней пуповиной.

Истории спасения нередко бывают захватывающими. Случалось, что, затаив дыхание, за ними следил весь мир.

Два месяца под землей

Эта история произошла в 2010 году, в Чили. 33 горняка, работавшие в шахте, не смогли выбраться на поверхность: обвал породы привел к тому, что все выходы на поверхность были заблокированы 770 тысячами тонн скалистой массы. Спасателям удалось лишь пробить узкую скважину, через которую горняки могли общаться с внешним миром и получать провизию.

По мотивам этой истории был снят художественный фильм «33» с Антонио Бандерасом. Фото: Кадр из фильма

Семьи шахтеров разбили наверху палаточный лагерь, они требовали от властей сделать все возможное, чтобы их отцы, сыновья и мужья смогли подняться на поверхность. Но это казалось невозможным – шахта, на дне которой находились шахтеры, была невероятно глубокой. Но чилийцы не сдавались и согласились принять международную помощь. В Копьяпо приехали спасатели из других стран, была доставлена необходимая техника. Более двух месяцев каждый выпуск новостей в Латинской Америке начинался с репортажа из Копьяпо. И день, когда все 33 горняка целыми и невредимыми были подняты на поверхность, стал настоящим праздником. Они провели под землей рекордные 69 дней.

Малышка-банкрот

После своего чудесного спасения Джессика Макклюр стала самым известным ребенком в США. Фото: YouTube

С некоторых пор «малышка Джессика» в Америке стало именем нарицательным: так частенько теперь называют спасенных из разного рода передряг. А началось все с того, что в октябре 1987 года американские газеты сообщили: в техасском Мидленде разыгралась трагедия – 18-месячная Джессика Макклюр упала в опустевшую артезианскую скважину.

Экстренные службы, прибывшие на место инцидента, установили, что Джессика жива. Но у спасателей не было никаких возможностей спуститься на дно колодца – он был слишком узок для взрослого человека. В результате, было принято решение выкопать параллельный ствол, а затем соединить его туннелем с тем, в котором находился ребенок.

Операция по спасению Джессики продолжалась почти 60 часов, и это был первый случай, когда американские телеканалы транслировали чуть ли не каждое действие спасателей в прямом эфире. Затаив дыхание, все ждали, когда Джессику поднимут наверх. Ребенок был спасен, у девочки были лишь незначительные травмы, а впоследствии ей пришлось удалить один из пальчиков на ноге: врачи вовремя заметили начавшуюся гангрену.

Сердобольные американцы открыли специальный фонд, в который собрали несколько миллионов долларов. Деньги предназначались на обучение и безбедное существование Джессики в будущем. Но траст обанкротился, когда в 2008 году фондовый рынок потерпел очередной крах.

Никакой морали

Историю Линкольна Холла в кругах скалолазов называют не иначе как «чудо на Эвересте». Фото: Wikimedia Commons

Австралиец Линкольн Холл получил известность мирового масштаба благодаря своему увлечению альпинизмом. В 2006 году он покорил Эверест. Подъем был групповым. И когда на обратном пути Холлу стало плохо, проводники просто бросили его на склоне горы. Члены команды сообщили по рации о том, что Холл скончался, а его замерзшее тело было захоронено в нише под скалой.

Но Холл не умер при температуре -25 градусов, без шапки, перчаток и баллонов с кислородом. Их у умирающего забрали, полагая, что ему все это больше не пригодится.

Через день австралийца обнаружила другая альпинистская группа, не раздумывавшая над тем – продолжить восхождение или спасти жизнь человека. Альпинисты прервали свой поход и спустили Холла в лагерь у подножия горы.

Спасение австралийца спровоцировало нешуточную дискуссию: в мировой прессе стали обсуждать этику коммерческих экспедиций на Эверест.

Жировые запасы

Пассажиры не погибли лишь потому, что имели избыточный вес, излишки жира помогли им не замерзнуть и не умереть с голоду. Фото: Wikimedia Commons

У молодой американки Хелен Клабен денег было немного, и она с радостью согласилась на предложение своего приятеля, увлекавшегося пилотированием, отправиться в Сиэттл на его маленьком самолете. 4 февраля 1963 года они поднялись в воздух, но в небе над Канадой летательный аппарат потерпел крушение. К счастью, все выжили, но и у Хелен, и у ее приятеля Ральфа Флореса были многочисленные переломы.

Рация не работала, мобильных телефонов тогда не существовало, и все, что было у пары – это несколько спичек, шесть банок рыбных консервов, две коробки сока и флакон с витаминами.

При крушении самолета Хелен Клабен сломала руку, но воля к жизни позволила ей выдержать почти два месяца в полной глуши.

Это была самая настоящая глушь, в которой ночью температура опускалась ниже 40 градусов ниже ноля. В попытке справиться с холодом, Хелен и Ральф забрались в остов летательного аппарата, законопатив его листвой и ковровым покрытием из салона.

Через неделю их скудный рацион закончился. Пилот пролетавшего мимо самолета заметил их через 42 дня. Все это время молодые люди жевали снег. А не погибли лишь потому, что… оба имели избыточный вес, и как потом заявили медики, именно излишки жира помогли им не замерзнуть и не умереть с голоду.

Спасибо летучим мышам

За время девятидневного блуждания по пустыне Мауро Проспери потерял 16 килограммов веса. Фото: Wikimedia Commons

Песчаный (или Сахарский) марафон – одно из самых сложных спортивных состязаний на Земле. Его участникам необходимо в течение шести дней пробежать 249 километров по пескам Сахары. И главная опасность супермарафона заключается не в жестокой жаре, а в том, что местность, по которой пролегает его маршрут, считается одной из самых негостеприимных на африканском континенте, в ней легко заблудиться.

Итальянского спортсмена Мауро Проспери, участвовавшего в Сахарском марафоне в 1994 году, песчаная буря накрыла на середине пути. Бегун спрятался в развалинах одинокого строения, а наутро понял, что отклонился от маршрута.

Сахарский марафон – одно из самых сложных спортивных состязаний на Земле. Фото: Alexis BERG/CIMBALY

В кармане у Проспери была лишь небольшая бутылка воды, да и та неполная. Никаких следов жизни в радиусе нескольких километров не было, и бегун решил дожидаться помощи, не покидая своего убежища. Но помощь не приходила. Марафонец сначала пил свою мочу, затем начал отрывать головы летучим мышам, облюбовавшим углы строения. Он высасывал их внутренности, чтобы хоть как-то утолить жажду. Еще через несколько дней обессиленный итальянец попытался покончить с жизнью. Но из-за обезвоживания его кровь загустела и не текла из порезов. Мауро воспринял это сигнал к тому, что ему следует продолжать борьбу за свою жизнь. И решил двинуться в путь. В итоге он набрел на оазис, в котором остановились на ночлег пастухи, вызвавшие марокканских спасателей.

На спине слона

За несколько дней до цунами Эмбер Оуэн сфотографировалась с полюбившимся ей слоненком. Тогда она еще не знала, что эта дружба спасет ей жизнь. Фото: СОЦСЕТИ

В 2004 году Таиланд накрыло разрушительное цунами. Британке Эмбер Оуэн было тогда 8 лет. В тот год она вместе с родителями отдыхала на Пхукете, где и подружилась с местным слоненком по кличке Нин Нонг. Каждое утро девочка бежала на пляж, там хозяин Нин Нонга позволял детям поиграть с животным.

В тот страшный день Эмбер как всегда проводила время у берега моря, подкармливая слоненка бананами. Внезапно вода стала отступать, никто не понимал, что происходит. Но животное почувствовало опасность и знаками показало Эмбер, что той необходимо забраться к нему на спину. После того, как девочка поднялась и крепко ухватилась, Нин Нонг что есть мочи бросился вглубь острова. Он прорывался сквозь потоки воды и тела погибших и дошел до возвышения на местность, где он и Эмбер переждали разгул стихии.

В Британии Нин Нонга потом называли не иначе как национальным героем, о нем даже написали пьесу и поставили спектакль.

Смерть на посту

Ученые стараются изо всех сил предупредить разного рода катастрофы и природные бедствия, но зачастую им самим приходится спасаться от катаклизмов.

В январе 1993 года группа сейсмологов из 15-и стран мира собралась в Колумбии. Ученые хотели исследовать активность вулкана Галерас, нерегулярно извергающегося на протяжении нескольких веков. Они были уверены, что вулкан спит, поскольку в последний раз лава текла из него давно, да и вообще никакие приборы не указывали на то, что Галерас вот-вот взорвется.

Группа из шестнадцати ученых поднялась на вершину кратера, как вдруг из него полетели раскаленные камни и потекла лава, а в небо поднялось огромное облако пепла. Три человека упали прямо в раскаленное жерло, шесть убило падающими с неба камнями, оставшиеся в живых кинулись обратно к подножью.

Руководитель группы, д-р Стэнли Уильямс упал замертво одним из первых – испуганные коллеги видели, что раскаленный добела булыжник пробил ему череп, а осколки костей повредили головной мозг. Но два участника экспедиции – Марта Кальваш и Пэтти Мотес – решили вернуться на вершину: сейсмологи надеялись на то, что кто-то из их коллег выжил. Они нашли Уильямса, который несмотря на чудовищные травмы, подавал признаки жизни, и на руках вынесли его в безопасное место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Находили людей живыми спустя семь дней": Как российские спасатели помогали разрушенным землетрясением Турции и Сирии

Российские спасатели обнаружили живого мужчину под завалами в Турции спустя семь дней после землетрясения (подробности)

Спустя 160 часов после землетрясения в Турции бойцы МЧС России, Белоруссии и Киргизии извлекли из-под завалов живого человека

Операция длилась 4 часа (подробности)