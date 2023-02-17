Михаил Дегтярев: Никакие санкции не прекратят социальную поддержку наших семей

В 2023 году сумма, выделенная на поддержку семей, будет увеличена до 25 миллиардов рублей Фото: правительство Хабаровского края

Первое в 2023 году расширенное заседание прошло в Хабаровске под председательством губернатора Михаила Дегтярева. Проведение расширенных заседаний позволяет отслеживать контрольные точки реализации в регионе флагманских инициатив и программы социально-экономического развития края. В ходе таких мероприятий глава региона задает чиновникам неудобные вопросы, чтобы напрямую получить ответы о положении дел в курируемых им сферах и каких конкретно плановых показателей уже удалось добиться.

Главной темой нынешнего заседания стала поддержка семей с детьми. Губернатор сам является многодетным отцом и хорошо разбирается в потребностях многодетных семей, поэтому начал встречу, подчеркнув важность рассматриваемого вопроса для тысяч людей, проживающих в крае.

- В Хабаровском крае проживает более 265 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Президент России подчеркивает, что социальная поддержка граждан не прекратится, даже несмотря на сложные времена. Особенно, это касается семейной политики. Все флагманские инициативы, и дополнительные меры поддержки в крае являются поручениями нашего президента, и главная задача для всех – сведение угрозы бедности семей к минимуму, - заявил Михаил Дегтярев.

Согласно докладу министра социальной защиты края Александра Дорофеева, сегодня более 70 тысяч семей с детьми получают помощь в регионе. 17 мер поддержки, предоставленные в 2022 году, обошлись в 21,7 миллиардов рублей. В 2023 году, по словам губернатора, объем выплат будет увеличен до 25 миллиардов рублей.

Кроме таких общих по стране мер, как материнские капиталы, компенсации, а также единовременные и ежемесячные выплаты, президентом инициированы специальные дальневосточные меры поддержки. В их числе единовременное пособие при рождении первенца в размере двух прожиточных минимумов и региональный капитал при рождении второго ребенка, который составляет 30 процентов от федерального материнского капитала.

Кроме того, при рождении третьего и последующих детей в крае предусмотрен региональный материнский капитал на сумму 297 824 рублей, что является самым высоким показателем среди субъектов Дальнего Востока. Сегодня мера поддержки предоставляется в течение 20 дней, но губернатор поручил до 1 июля сократить время ожидания вдвое. Внедряемые меры поддержки государством вселяют уверенность в будущем, благодаря чему жители готовы создавать семьи с большим количеством детей. В настоящее время число многодетных семей превышает 22 тысячи, что в полтора раза больше, чем было пять лет назад.

Следующее распоряжение Михаила Дегтярева затронуло механизм предоставления социальных выплат в проактивном режиме, реализуемый в рамках проекта «Социальное казначейство». Так, услуги получения справки по статусу малоимущего или выписки по остаткам материнского капитала все еще требуют личного посещения учреждений социальной защиты, что, по мнению губернатора, неприемлемо.

- Следует переходить на электронные форматы. Поэтому поручаю минсоцзащиты совместно с минцифры развернуть на региональном портале «Услуги 27» сервис по заказу и получению таких справок в электронном виде, без посещения учреждений. Срок – в течение первого полугодия, - озвучил задачи Михаил Дегтярев.