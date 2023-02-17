«Украинцы – это на самом деле русские»: Обескураживший неожиданным заявлением Арестович рискует «получить в пятак»

Никакого отношения к той Древней Руси нынешняя Украина не имеет, как бы ни старался и ни пыхтел сейчас Арестович

С тех пор как Алексей "Люсьен" Арестович ушел в отставку со своего поста внештатного советника Офиса президента Украины, вдохновение ведущего враля Киева явно ушло в отпуск. Алексей перестал радовать всех яркими и сочными проявлениями своей бурной и нетрадиционно ориентированной фантазии. Он стал рекламировать свои платные курсы и тренинги, на которых и по сию пору обещает взрастить из своих слушателей новые Личности (именно так, с большой буквы), которые непременно станут хозяевами, если не своей жизни, то Вселенной, как минимум.

Но иногда время от времени "Люсьен" пытается вернуться в политическую повестку дна (в случае, если речь идет про Украину, уместен именно такой термин). То вдруг встает на защиту русского языка, то начинает причитать по поводу неочевидности исхода боевых действий для Украины. А вот сегодня в своем Телеграм-канале Алексей Арестович вдруг заделался историком. Правда, на манер Бебика и прочих шизанутых псевдоученых из Незалежной, в творениях которых древние укры выкапывали Черное море, сражались с персами, изобретали колесо и делали это в перерывах между охотами на мамонтов и динозавров.

- Триста два года назад произошла главная в мировой истории кража - присвоение названия Русь (Россия по-гречески) Московией. После этого украинский вопрос для России стал главным. Триста лет Московия пытается нас уничтожить или сделать так, чтобы мы забыли - кто на самом деле наследники Руси, - написал Арестович. - Для этого была проделана масса фальсификаций, а нам был привит комплекс жертвы, который мы поломали в начале военного конфликта. Наш отказ от своих корней, от наследия Киевской Руси - то, о чём мечтает Москва.

Слава Богу, Арестович сразу обозначил, что речь идет о создании Российской империи, в результате чего "царь всея Руси" превратился в "Отца Отечества и Императора Всероссийского". А то ведь можно было подумать, что "Люсьен" так возмущен принятием Габсбургами законов против еретиков, возникновением первой масонской ложи в Бельгии, а то и того пуще – восстанием крестьян на Тайване (остров еще тогда, получается, хотел отделиться от материкового Китая). Ведь все это тоже произошло в 1721-м, как и множество других событий.

Вот только про то, что "в Москве лягушки квакали, когда Киев стольным градом был", Арестович забыл добавить. А ведь это один из любимых аргументов укропских историков-националистов. Только ведь Ярославль, Псков, Великий Новгород и еще целый ряд других городов возникли задолго до Москвы. Все они не одногодки, но возникли примерно на протяжении одного-двух веков. Тот же Киев, вообще, появляется в летописях после того, как князь Олег, пришедший с Ладоги, завоевал его и стал в нем править. А становится тем Киевом, которым его принято считать лишь после 1037 года, когда Ярослав Мудрый построил его заново.

Впрочем, к тому Киеву и к той Древней Руси нынешние украинцы не имеют практически никакого отношения. Потому что после нашествия Батыя и разорения Киева этим ханом-чингизидом, все оставшиеся в живых защитники Киева были уничтожены, а тех, кого монголы пощадили, они сделали рабами. Францисканский монах Плано Карпини спустя 5 лет после падения Киева проезжавший по землям Киевского княжества, писал о Киеве: "Когда мы ехали через их землю, мы находили в поле бесчисленное количество голов и костей мертвых людей. Киев был весьма большой, а теперь разорен почти дотла: едва существует там двести домов, а людей татары держат в самом страшном рабстве". А до нашествия Батыя в Киеве проживали около 60 тысяч человек. Кстати, почти через 60 лет после первого разорения Киева в 1299-м хан Тохта разграбил бывшую столицу бывшего княжества вторично. И жизнь в Киеве наладилась только лет через двести, если не еще позже.

Куда же делись те, кто жил в этом регионе Древней Руси, кто смог ускользнуть от ордынского рабства? Часть, относительно небольшая подалась поближе к Западу, а вот основные подданные князя Киевского ушли на север. В Москву, Суздаль, Великий Новгород, Владимир, Ярославль…

Так что никакого отношения к той Древней Руси нынешняя Украина не имеет, как бы ни старался и ни пыхтел сейчас Арестович. В отличие от России, куда за спасением ушли те русские, родство с которыми сейчас пытаются гнилыми карандашами намалевать украинские записные пропагандисты – националисты и нацисты.

А земли нынешней Украины в значительной части заселили потомки тех самых татар, турок, примешались и поляки, и беглые из России, и многие другие. Кстати, элементы национальной одежды (шаровары) и чубы, и разновидности холодного оружия. Да и национальный украинский герой казак Мамай со своей кривой саблей и лежащим у ног музыкальным струнным инструментом (турецкой багламой, а не бандурой, между прочим) – вылитый турецкий сипах на отдыхе.

Так что снова облажался Алексей Арестович, часто именуемый "Люсьеном". Не в ту сторону ветер погнал. Хотя – для свидомой части украинцев и так сойдет. Не зря же они свято верят в любую псевдоисторическую чушь, и каждый раз волнуются, когда какой-нибудь очередной манипулятор начинает им вешать лапшу на уши, пытаясь переименовать Россию в Московию.

А, вообще, "Люсьен", безусловно, рискует. Какие-нибудь "гарные хлопцы" сейчас могут и не вникать в тонкости и нюансы его рассуждений, а выпишут "в пятак" от души просто за то, что их назвали русскими. По краю ходит Арестович. Могут сбросить.

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