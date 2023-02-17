Как Белоруссия поддерживает Россию: главное из беседы Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

- Спасибо, что согласились приехать, - сказал российский лидер сразу после пожатия руки.

- Как будто я мог не согласиться, - пошутил в ответ Александр Григорьевич.

- Мы все занятые люди. Дел хватает и дома. Вчера смотрел вашу пресс-конференцию…

- Расстроились наверно?

- Нет. Разделяю вашу позицию, - заверил Путин.

Лукашенко за день до прилета в Россию три часа отвечал на вопросы иностранных и белорусских журналистов. Тогда же он заявил, что республика присоединится к спецоперации только в случае, если Украина нападет на нее первой.

Путин отметил прошлогодний рост торговли: 43 млрд. долларов.

- В долларовом эквиваленте, - добавил президент.

Действительно, Россия и Белоруссия почти ушли от иностранных валют во взаимной торговле, но общие объемы по старой памяти оценивают все же в долларах.

Лукашенко уточнил, что оборот составил даже 50 млрд. долларов, если считать не только торговлю, но и услуги. Белорусские айтишники на 300 млн. долларов выполнили заказов для российского бизнеса.

- Возьмем микроэлектронику, сегодня специалисты говорят: «Не переживайте, все выполним. Габариты побольше будут, но все сделаем», - сказал глава республики.

Александр Григорьевич заметил, что в его стране для наших МС-21 и Суперджета делается около 1000 разных деталей. А еще в союзной стране готовы начать производство самолетов МиГ-25. Это советский высотный истребитель-перехватчик, разработанный в 60-х годах.

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