Украина переполнилась инвалидами и калеками: так простой народ пытается спастись от живодерской мобилизации

Фантазия украинцев в попытках избежать мобилизации беспредельна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская творческая мысль не затихает ни на минуту, наконец-то получив возможность в полную силу проявить себя в условиях тотальной мобилизации, которую отрицают и президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, и его верный цепной бульдог глава СНБО Незалежной Алексей Данилов, бывший ветеринар и бригадир средней руки среди криминалитета Донбасса.

Бегство вплавь, забеги в гору, прыжки в канализацию, маскировка под женщину в стиле "а ля Керенский" уже неактуальны. В Тернополе, например, мужчина, получив повестку на улице, просто упал - то ли замертво, то ли в обморок. В Одессе еще один прилично одетый военнообязанный постарался заплести свои ноги вокруг фонарного столба. Не помогло – военкоматчики сумели его отлепить. А если бы не отлепили, то забрали бы вместе со столбом. И смогли бы тогда, наверное, отчитаться аж за две мобилизованных единицы.

Несколько дней стало известно про ноу-хау украинских медиков, которые заботятся о жизни населения. За вполне скромную по нынешним временам сумму они предлагали пациентам (желающим) под анестезией сломать руку с гарантией. Конкретно для экзекуции предлагалась рука (любая), потому что срастается быстро, за месяц, а отсрочка по медицине положена вроде как аж на полгода. Но по желанию пациента могли сделать и перелом ноги. Для Батькивщины украинцы и не только ногой на время способны пожертвовать. Услуга оказалась столь востребована, что администрации клиник даже стали размещать на стендах объявлений в своих стенах, что их врачи ничего пациентам ни за деньги, ни безвозмездно не ломают.

Но люди, оказавшиеся в критической ситуации, как мы знаем, хитрее вороны (или черта – извините, забыл, кто там за кем стоял). В Одессе появились новые объявления, которые демонстрируют высшую степень изворотливости украинского национального разума (если позволено так выразиться). - Делаем на заказ гипсовые муляжи на руку/ногу по Одессе. Перед выходом на улицу одеваете (так в объявлении – прим. авт.) свой новый "аксессуар" и можете смело топать на Привоз. Результаты показывают, что люди в военной форме не подходят выдавать повестки к тем, у кого видят гипс. Так как изначально понимают, что нет смысла, человек на данный момент с травмой, - гласит объявление, в котором также обозначена умеренная плата за скромный муляж гипса – 800 гривен. Правда, не упоминается, это цена за гипс на руку или на ногу.

Но тут возникает вполне уместный вопрос, а не вызовет ли у тех же украинских военкоматчиков внезапное массовое появление загипсованных мужчин с травмами рук и/или ног. Да еще, например, на том же Привозу. Или в каком другом месте. И где гарантия, что всплеск травматичности населения, причем мужского и сплошь военнообязанного не вызовет у патрулей и команд "охотников" ответного всплеска повышенного интереса.

Одним словом, тут еще есть, что надо доработать, что отшлифовать, к чему приложить руку, а к чему – и голову мастера.

Можно, например, покупать рентгеновские снимки настоящих переломов. Но надо постараться и не перепутать лучевую кость с берцовой, а руку с ногой. Впрочем, военкоматчики такие же ведомые, как и большинство их жертв. А это значит, что хитрости одних будет поставлена не меньшая хитрость их противников. Тем более, что тут реально решается вопрос, кто проиграет и поедет на фронт. Либо те, либо другие. И в этот момент на Украине все законы и заклинания, что это мол, так нельзя, уходят в сторону, а начинает работать только один закон, закон зоны: "Умри ты сегодня, а я – завтра".

Интересно, что в следующий раз придумают… Вот бы появились муляжи военнообязанных…

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