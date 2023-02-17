В форуме «Здоровое общество» примут участие делегации стран СНГ

К участию в работе форума «Здоровое общество», который состоится 23–24 марта в Таврическом дворце, приглашены делегации стран СНГ. Помимо деловой программы форума, запланированы визиты в ведущие медицинские центры Минздрава России в Санкт-Петербурге для презентации достижений российской медицинской науки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым отметил, что на форуме «Здоровое общество» можно будет подробнее ознакомиться с российскими разработками в области здравоохранения и медицины и пригласил делегацию Узбекистана принять активное участие в мероприятии.

Ранее состоялась встреча Михаила Мурашко с Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Атагелди Германовым, посвященная обсуждению наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в сфере охраны здоровья. Михаил Мурашко пригласил Атагелди Германова принять участие в форуме «Здоровое общество». На мероприятии, по словам Михаила Мурашко, можно будет более детально обсудить направления взаимодействия в области здравоохранения и медицинского образования, представляющие наибольший интерес для обеих сторон.

Официальный сайт форума «Здоровое общество»: forumhealth.ru.