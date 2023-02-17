Поступило 1366 предложений по темам для ПМЭФ

Завершился сбор предложений по темам для Петербургского международного экономического форума – 2023 на крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени». На площадке опубликовано 1366 тем.

Фонд Росконгресс открыл сбор тем накануне Нового года. Гражданам и экспертному сообществу было предложено внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.

Активность участников резко увеличилась в два последних дня работы крауда. За это время было подано 204 темы, ранее такое количество тем подавалось примерно за неделю. В работе площадки приняли участие 1660 человек, из них 497 стали авторами тем.

«Многие авторы тем уже были участниками форума «Сильные идеи для нового времени»-2022. Они вновь пришли на площадку со своими предложениями. Это значит, что у нас формируется постоянно действующая команда активистов. Также этот крауд запомнился тем, что впервые мы увидели сильное желание участников к объединению в команды. Люди охотно обменивались контактами, делились знаниями и опытом. При этом постоянно чувствовалось желание совместными усилиями озвучить важные вопросы, от решения которых зависит развитие страны», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Темы определялись для восьми направлений. Больше всего – 345 – набрало направление социально-экономического развития. Новые идеи для российской экономики в условиях ограничительных санкций собрали 250 тем. Цифровизация и новейшие технологии – 197. Укрепление технологического суверенитета страны – 125. Формирование нового мирового порядка – 131. Новая глобальная финансовая модель – 49. Мировая торговля и логистика нового времени – 44. Собственные предложения участников насчитывают 225 тем.

По итогам обсуждения авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.