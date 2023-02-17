Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о переводе врачей больниц в новые поликлиники

При строительстве новых поликлиник их штат формируется заблаговременно через кадровый центр департамента здравоохранения путем набора новых сотрудников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ответ на сообщения в СМИ, что в Москве якобы сократили ряд специализированных коек для людей с тяжелыми заболеваниями и возрастных пациентов и перевели персонал в новые поликлиники, пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы сообщает.

В поликлиниках, в которых проводится капитальный ремонт, сохраняется прежний коллектив сотрудников. После завершения реконструкции медработники продолжают работать уже в отремонтированных зданиях. Программа капитального ремонта в настоящее время включает 201 здание, 77 из которых уже отремонтированы и открыты, а прием пациентов ведут врачи, работавшие в этих зданиях до ремонта.

При строительстве новых поликлиник их штат формируется заблаговременно через кадровый центр департамента здравоохранения путем набора новых сотрудников. Нередко в новые здания переезжают поликлиники, которые ранее работали в изношенных зданиях с ограниченными по площади возможностями. При этом важно подчеркнуть, что как после капитального ремонта, так и при новом строительстве никаких переводов за счет сокращения специализированных коек в стационарах не происходит.

Что касается больниц, номера которых указаны в публикациях, сообщаем. Городская клиническая больница № 50, как и ранее на протяжении всего периода распространения коронавирусной инфекции, продолжает прием пациентов с COVID-19, оказывая специализированную медицинскую помощь. Городская клиническая больница № 24 с коечным фондом более 500 коек, как и городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова с коечным фондом более 1300 коек, осуществляют экстренную и плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Более того, в настоящее время завершается строительство нового корпуса больницы № 15 им. О.М. Филатова для оказания экстренной медицинской помощи.

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