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Общество17 февраля 2023 15:10

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о переводе врачей больниц в новые поликлиники

В столице сохраняется высокая обеспеченность медицинскими кадрами. После завершения капремонта в 201 поликлинике врачи продолжат работать на своих прежних местах
KP.RU
При строительстве новых поликлиник их штат формируется заблаговременно через кадровый центр департамента здравоохранения путем набора новых сотрудников.

При строительстве новых поликлиник их штат формируется заблаговременно через кадровый центр департамента здравоохранения путем набора новых сотрудников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ответ на сообщения в СМИ, что в Москве якобы сократили ряд специализированных коек для людей с тяжелыми заболеваниями и возрастных пациентов и перевели персонал в новые поликлиники, пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы сообщает.

В поликлиниках, в которых проводится капитальный ремонт, сохраняется прежний коллектив сотрудников. После завершения реконструкции медработники продолжают работать уже в отремонтированных зданиях. Программа капитального ремонта в настоящее время включает 201 здание, 77 из которых уже отремонтированы и открыты, а прием пациентов ведут врачи, работавшие в этих зданиях до ремонта.

При строительстве новых поликлиник их штат формируется заблаговременно через кадровый центр департамента здравоохранения путем набора новых сотрудников. Нередко в новые здания переезжают поликлиники, которые ранее работали в изношенных зданиях с ограниченными по площади возможностями. При этом важно подчеркнуть, что как после капитального ремонта, так и при новом строительстве никаких переводов за счет сокращения специализированных коек в стационарах не происходит.

Что касается больниц, номера которых указаны в публикациях, сообщаем. Городская клиническая больница № 50, как и ранее на протяжении всего периода распространения коронавирусной инфекции, продолжает прием пациентов с COVID-19, оказывая специализированную медицинскую помощь. Городская клиническая больница № 24 с коечным фондом более 500 коек, как и городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова с коечным фондом более 1300 коек, осуществляют экстренную и плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Более того, в настоящее время завершается строительство нового корпуса больницы № 15 им. О.М. Филатова для оказания экстренной медицинской помощи.

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