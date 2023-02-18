Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 февраля 2023 года: Кто бежит из Бахмута, во что верит НАТО и где падают беспилотники

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок "Хоста" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Министерство обороны РФ

Смятой «Акации» гроздья душистые ночь напролет всех сводили с ума

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском прессовала врага в районах Терны в ДНР, в Стельмаховке, и Невском в ЛНР. Домой не вернутся 90 украинских бойцов. ВСУ потеряли БМП, две боевые бронемашины, РСЗО «Град» и две САУ «Акация». «Западная» группировка войск на Купянском направлении в районах Гряниковки и Берестовом Харьковской области и в Новоселовском ЛНР уменьшила личный состав ВСУ на 80 человек. Нивелированы две бронемашины и шесть автомобилей. «Южной» группировкой войск на Донецком направлении сметены две украинские роты. В районе Авдеевки ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях давит на Угледар в ДНР, Ольговское и Магдалиновку в Запорожской области. Потери противника превысили 70 военнослужащих. ВСУ за сутки утратили БМП, две бронемашины, два пикапа, РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20 и американскую артсистема М777. В районе Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих.

Украинский вице-премьер призывает гражданских оставить Артемовск

Ирина Верещук, украинский вице-премьер призвала жителей Артемовска(Бахмута) бежать из города. Верещук заявила: «Обращаюсь к гражданским в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться». Ее изумил тот факт, что в городе «до сих пор живут 6 тысяч гражданских». Это создает проблемы военным, волонтерам и Нацполиции. Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, 10 дней назад на его северные окраины вошли бойцы ЧВК «Вагнер», три из четырех трасс снабжения сейчас перерезаны. Сидящие в Киеве большие начальники твердят, что стоять тут будут до конца. Но не они.

Данилов пророчит развал большому восточному соседу

Алексей Данилов, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной, а в прошлом шулер невысокого пошиба, 16 февраля заявил, что текущий конфликт приведет к развалу большого соседнего государства. Данилов заверил, что кардинальных изменений на поле боя следует ожидать к лету 2023-го года. Именно к июню Украина ожидает возвращения десятков тысяч своих военнослужащих, которых сейчас натаскивают в Польше, Германии, Британии и в США на использование западного оружия. Ждут привета, как соловей лета.

Поворот для Украины наступит раньше, чем ожидает Запад

Западные эксперты утверждают, что ВСУ получат 47 танков Leopard 2 вместо ожидаемых 90. А 120 старых Leopard 1 прибудут на Украину в лучшем случае, к концу 2023-го. Издание The Washington Post сообщало, что высокие прибывавшие за последнее время на Украину предупредили руководство страны, что в конфликте с Россией наступает «поворотный момент». И обещания со стороны США помогать незалежной «столько, сколько потребуется», относятся к масштабу конфликта, но не к объему предоставляемой помощи. А ранее сообщалось, что экс-советник ЦРЦ Джемс Рикардс предполагал, что в США внутренне уже готовы к «чудовищной концовке конфликта» на Украине. Чудовищной для киевского режима и для нынешних политэлит Запада.

Глава Евросовета не верит в скорейшее вступление Киева в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель с грустью констатировал, что Киеву не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз, заявил. В интервью бельгийскому LN24 Мишель напомнил, что самостийная должна соответствовать требованиям для вступления в ЕС. А «сокращенного пути» для Киева не предвидится. Как и не предполагается изменения процедуры вступления. Мишель предположил, что дебаты по данному вопросу на уровне лидеров Евросовета могут состояться до конца года. Ну, а лучший аргумент в дебатах — завершающий залп «Града» с вишенкой на торте в виде беспилотника-камикадзе. Лидер НАТО считает поставки оружия Киеву залогом грядущего мира

В НАТО не верят в то, что Киеву надо

Йенс Столтенберг, глава северо-атлантического альянса, назвал поставки оружия киевскому режиму единственным способом и условием достижения устойчивого мира. Так и заявил: «Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация… Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине — это дать им военную поддержку». 63 года прожил — а ума не нажил. А ведь когда-то участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме...

Польша стонет от наплыва бандеровцев

Пшемыслав Пяста, обозреватель Mysl Polska выразил мнение миллионов простых поляков о том, что бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, здесь никто не рад, и им нужно вернуться домой. Журналист написал так: «Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую неонацистскими. Они ненавидят Польшу, поляков и все польское». Он также напомнил, что они восхваляют Бандеру и его организации, члены которых ответственны за «убийства тысяч поляков, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, не освященных могилах». И, по его мнению, проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать. Практически открыл Америку, молодец.,

В одесском кафе отказались общаться с клиентом на мове

Посетительнице в одесском кафе отказали в обслуживании после того, как она потребовала обращаться к ней на украинском языке. На опубликованном видео хозяин кафе отказался говорить с клиенткой исключительно на украинском языке, объяснив это тем, что плохо им владеет. Девушка настаивала на своем, требовала заменить меню на русском языке. Владелец сообщил, что заведение закрывается. Возмущенная клиентка была вынуждена покинуть кафе. Позже в комментариях под видео посетительница сообщила, что написала заявление в полицию по этой ситуации и проинформирует об инциденте языкового омбудсмена. Нарушение языковых норм для руководства заведений грозят штрафами от 92 до 321 доллара. А если послать ее на четыре английские буквы?

Украинский беспилотник атаковал аэропорт в Брянске

Беспилотник ВСУ атаковал аэропорт в Брянске. Дрон был сбит над российским городом. За последние восемь дней это уже третья попытка ВСУ нанести удар по Брянскому международному аэропорту. БПЛА были начинены взрывчаткой, двигались на малой высоте, но были уничтожены российскими средствами ПВО . А накануне ВСУ обстреляли из минометов Суземский район Брянщины, повредив два дома. Не берегут боезапас, а зря. В нужный момент может не хватить.