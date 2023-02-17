«Очень тяжело переживаю этот возраст»: Дима Билан выдал ошеломляющее признание о жизни после 40 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прошлый год был для Димы непростым. 40-летие, переоценка ценностей. Артист признавался репортерам, что жизнь преподнесла ему немало жестоких сюрпризов.

- 40 лет для меня определённый рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто - по-настоящему, кто - понарошку, - рассказывал KP.RU Дима Билан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В декабре артисту исполнилось 41. И то, что в Крокусе два дня был небывалый аншлаг-верный знак того, что кризисы миновали. «Снова гладиатор на арене!», - как четко описал нового себя Билан в хите «Гладиатор», который выпустил накануне сольников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще такая поддержка зрителей легко объясняется. Когда артист честно говорит о своих слабостях, ему веришь, его хочется поддержать. Тем более, артист такого большого таланта.

Эти концерты в Крокусе были особенными. Билан словно стряхнул с себя дорожную пыль последних лет и предстал перед нами каким-то юным, энергичным. А главное - был в прекрасной голосовой форме. Более двух часов живого звука, эффектный балет, акробаты, гимнасты. Про графику вообще отдельный разговор. Тот случай, когда декорации не отвлекали от главного -от самого артиста. А Дима удивлял на все лады. И высокими нотами и космическими образами. Даже в одном из номеров блеснул «татушками». Скорее всего, нарисованными, но они отлично вписывались в новый гладиаторский образ Димы.

- Я просто счастлив,-поделился с фантами в конце шоу Билан.

В вип-ложе Диму поддерживали его друзья и коллеги: продюсер Яна Рудковская с детьми и мамой, университетская подруга Екатерина Арну, артист Алексей Воробьев, солистка «Артик&Асти» Севиль, певец Мот с супругой и многие другие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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