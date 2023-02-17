«Москвич» за 3,5 млн рублей и «Китайский Rolls-Royce»: какие новинки появятся на российском авторынке в 2023 году

Evolute i-JOY: К сочетанию синего корпуса и коричневого салона еще предстоит привыкнуть. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

КИТАЙСКИЙ КОСМОС

Автомобили, автомобили буквально все заполонили — так на днях было в Москве на одной из площадок около станции метро «Автозаводская». Там прошла выставка ForAuto-2023, которую организовало агентство «Автостат» - на ней было представлено у если не все, то очень многое из того, что сейчас можно купить в российских автосалонах.

Не буду себя сдерживать и сразу расскажу о жемчужине перформанса — это весь сверкающий, плавно изгибающийся, томный и мощный, футуристический и концептуальный, манящий и абсолютно безумный по количеству необъяснимых наворотов электромобиль HiPhi-X. Естественно, китайский.

Передние - еще двери как двери, но задние — вот те раз! - открываются вперед, против хода машины. Первая мысль: «Привет, «Запорожец» 60-х!» Но так скажет только тот, кто в жизни ни разу не ездил на «Роллс-Ройсе». Потому что на самом деле такие двери — как раз из арсенала скромного обаяния буржуазии и применяются сейчас только в супердорогих авто. Мало того — еще открывается и часть крыши этого небывалого автомобиля. Зачем? Странный вопрос - чтоб было! А если серьезно, то даме в шляпе, например, садиться в авто с дверью на крыше гораздо удобнее. Потому что сначала входишь практически в полный рост, потом садишься.

Крутившийся у машины брутальный актер Гоша Куценко, кстати, заядлый автолюбитель, сразу это понял и обозвал навороченного китайца «женским автомобилем».

Ну и чем еще хороши здесь двери — их можно смело отворять со всей, как говорится, дури, не заботясь о том, есть рядом другой авто или нет. Специальные датчики, а всего их в машине примерно 600, все контролируют и если что, затормозят полет.

В салоне первое, что кидается в глаза — это громадный монитор на 20 дюймов, это 50 см по диагонали, нормальный телевизор, не на каждой кухне такой есть. А тут в машине. Но для пассажира. Рядом, между водителем и передним пассажиром, вертикальный экран на 17 дюймов — полноценный ноутбук.

- Ну как зачем — можно фильмы смотреть, в игры играть… - пояснил менеджер Джейкоб в ответ на недоуменный вопрос корреспондента «КП».

Фары у этого кладезя излишеств — не просто фары, а средство общения. И не так, по старинке, когда одно и то же мигание в зависимости от ситуации означает и «Едь давай, чего встал?!», и «Проезжайте, пожалуйста, мне не к спеху», и «Осторожно, друг, за пригорком инспектор с радаром!». Китайская фара умеет высвечивать смайлики, сердечки, показывать «большой» палец и прочие «эмодзи».

После всего этого наличие двух электромоторов мощностью 598 лошадиных сил, которые дают возможность разогнаться до 100 км в час за 3,9 секунд, полный привод, пневмоподвеска и автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от качества дороги кажутся уже чем-то второстепенным. Стоит этот китайский космос 14 млн руб.

- Конечно, такой автомобиль многим не по карману, но абсолютно понятно для чего китайцы привозят такие машины в Россию и не упускают случая показать их широкой публике, - пояснил «КП» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Это демонстрация возможностей китайского автомобилестроения. Они настойчиво стремятся доказать, что способны делать машины класса премиум, а российский покупатель их в таком качестве пока не воспринимает. Думаю, это вопрос времени.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ «КАЙИ»Е5 МОЖЕТ СТАТЬ ХИТОМ ПРОДАЖ

От высокой моды — к рабочим будням. На автофоруме не были представлены ВАЗовские модели — они и так хорошо известны. А среди новинок для повседневного спроса особым вниманием пользовался седан Kaiyi E5. Это достаточно свежий китайский автомобиль, его мировая премьера состоялась в конце 2021 г. Собирается в Калининграде на заводе «Автотор» методом крупноузловой сборки, но постепенно производство комплектующих планируется перевести в Россию. Продажи начнутся уже в марте.

- Это современный автомобиль С-класса с полуторалитровым двигателем, развивающим мощность 147 лошадиных сил, и с вариатором, - рассказал KP.RU региональный менеджер компании «Кайи Рус» Кирилл Кириллов. - У машины самый современный набор опций — есть все, что придумано для таких автомобилей. Мультимедийная система, способная соединяться с телефоном, что дает возможность водителю вести разговоры, не убирая рук с рулевого колеса, подогрев сидений, камера кругового обзора, парктроники, бесключевой доступ в салон, включение двигателя с кнопки, электроскладывание зеркал, полностью электрическое управление креслом, люк с электроприводом, кондиционер, полный набор систем электронной стабилизации, достаточно вместительный багажник — до 430 литров …

Подушек безопасности у машины всего 4. Вообще-то хорошим автомобильным тоном считается 6, но не будем придираться. Сидеть в салоне одно удовольствие — все под рукой и кресла очень удобные, корреспондент «КП» ощутил это собственной спиной. Поработали производители и над долговечностью. Кузов, чтобы не ржавел при нашей погоде, будет либо оцинкованным, либо покрытым специальным защитным составом. Из «фишек» экстерьера обращает на себя внимание оптика. Если мы привыкли, например, к тому, что свет фонарей состоит как бы из точек-пикселей, то у «Kaiyi» он сплошной: фонари, будто закрашены светящейся ровным светом краской.

Помимо вариатора предусмотрен и вариант с механической коробкой. Такая машина будет стоить в базовом варианте 1,6 млн, а с автоматом и в максимальной комплектации — 2 млн руб. Ранее СМИ со ссылкой на заводские источники сообщали, что цены начнутся от миллиона, но сейчас все прояснилось: аттракциона невиданной щедрости не предвидится.

- Машина всем хороша и может стать хитом продаж, но цена великовата, - считает Моржаретто. -. Вот если максимальная комплектация будет стоить на уровне 1,8 млн, то это будет справедливо.

Еще один симпатичный китаец приехал прямо из Поднебесной. Лифтбек UNI-V компании Changan буквально обволакивает комфортом. Редкий случай — ни один штрих не вызвал внутреннего сопротивления, а наоборот, сплошное одобрение. Например, рулевое колесо не круглое, а скорее напоминает вытянутый горизонтально эллипс. Оригинально и очень удобно, особенно для пижонов, которые любят подруливать одной левой. Багажник открывается без помощи рук — нажимаешь ногой рычаг, закрывается кнопкой. Самое то, когда выходишь из магазина с сумками в обеих руках. Двери — это особый шик — не хлопают, что дико раздражает, а мягко втягиваются, куда им положено. 7-ступенчатый автомат обеспечивает плавный разбег, интеллектуальный круиз-контроль, когда машина сама притормаживает, если впереди кто-то медленно едет. Режимы движения переключаются не рычагом, а колесиком под правой рукой, в народе это устройство уже окрестили «гайкой». Ну и панорамная крыша с электроприводом. В общем, полный фарш, я и половины не перечислил. Правда, при такой ураганной внешности максимальная скорость всего 205 км в час, но положа руку на сердце, многие ли, если ты не Мара Багдасарян или другой известный рейсер, могут себе позволить даже 180?

«МОСКВИЧ» - МАШИНА НЕПЛОХАЯ

Сложнее всего было опробовать рычаги электрокара «Москвич» - к нему, что называется, не зарастала народная тропа, каждому хотелось порулить. Наконец, дошла очередь и до меня. Долго шарил левой рукой в поисках кнопки откидывания спинки кресла. Наконец, нащупал здоровенный пластмассовый рычаг — оказывается, эта функция у автомобиля механическая. Поднял рычаг — и давишь своей спиной на спинку сиденья до нужного положения, ничего сложного. И отцы наши так усаживались, и деды. Конечно, можно говорить, что это, мол, никуда не годится, что везде электроника, XXI век. Но в машине с названием «Москвич» такое ретро смотрится вполне органично.

А сидеть, кстати, довольно удобно. И подлокотники совпадают по высоте — правый с левым, так что не приходится перекашиваться. Кстати, не все европейцы могут похвастать такой посадкой. И обшивка приятная на ощупь, и подстаканники есть, и ящик справа от водителя вместительный. Но вот крышка этого ящика закрывается с каким-то несолидным клацаньем, похожим на стук треснувшего шарика для пинг-понга.

- «Москвич» - машина неплохая, и если бензиновая версия будет стоить в пределах 2 млн рублей, то ее будут покупать, — оценил новинку Игорь Моржаретто. - А вот у электрической цена слишком высока - 3,5 млн. За такие деньги ее будут приобретать только корпоративные клиенты — таксопарки и каршеринговые компании.

Вообще с электромобилями у нас получается не так хорошо как хотелось. Модели приличные есть, но слишком много разных «но». И дело не только в малом количестве электрозаправок по стране и неразвитой инфраструктуре.

- Вот все время говорят о преференциях для владельцев электрокаров, а в реальности они сильно урезаны, - рассуждает Моржаретто. - Раньше объявляли, что государство будет выдавать покупателям таких машин компенсации в размере 900 тысяч рублей, а по факту оказывается, что 600 тысяч. Да и то эти деньги можно получить только в том случае, если берешь кредит. Ставки достаточно высокие. Кредит сопровождается разными страховыми программами — страхованием жизни и вот новое придумали: страховку от потери работы. А если без кредита хочешь купить, то никакой тебе госкомпенсации. Получается, что льготная программа направлена не на поддержку потребителей и авторынка, а на поддержку банков и страховых компаний…

А НАМ - ПАРАЛЛЕЛЬНО

Отдельная часть экспозиции посвящена самой острой автомобильной теме — параллельному импорту. Родных «европейцев» или «японцев», ввезенных тайными тропами, увидеть не удалось, а собранных в Китае — пожалуйста. Была представлена Mazda CX-4 и целый автопарк Фольксвагенов — две «электрички» (крупный стильный кроссовер id.6 и поменьше - id.3), осовремененная «старушка» седан Bora и кроссовер Tayron.

- У «шестой» модели запас хода высокий - 565 км, у «третьей» поменьше, 430 км, причем даже в сильные морозы от минус 10 градусов теряется не более 30-40 процентов энергоемкости аккумулятора, - рассказал «КП» менеджер по продаже автомобилей Авилон Volkswagen Руслан Лебедев. - Это совсем немного.

Стоят id.6 и id.3 соответственно 4,65 млн руб и 3,49 млн руб, это без скидок за кредит и trade-in и страхование КАСКО. «Однако», как сказал бы известный персонаж Ильфа и Петрова.

Гораздо доступнее Bora — ее можно приобрести менее чем за 2,5 млн. Эта модель знакома россиянам, в начале «нулевых» она выпускалась в Европе, попадала и в Россию, но потом ее сменила Jetta. А Bora переехала в Китай и сейчас в обновленном и осовремененном виде снова посетила Россию.

- «Тайрон» можно сравнить с популярным у нас фольксвагеновским кроссовером «Тигуан», только у новой машины задний ряд несколько шире и кузов удлинился, - продолжил Лебедев. - По своим ходовым качествам она ничем не уступает «Тигуану». На автосалоне представлена версия с мотором 1,4 л, которые развивает 150 лошадиных сил, она стоит почти 3,6 млн руб, а скоро будут и более мощные - 2-литровые на 186 «лошадей».

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