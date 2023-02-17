В Ленинградской области в рамках Года Команды Знаний проведут более 300 мероприятий

Губернатор Александр Дрозденко объявил о старте Года Команды Знаний. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом Команды Знаний. «Он для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими», - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Глава 47-го региона официально дал старт тематическому году и рассказал, какие события ждут ленинградцев. Мероприятия Года команды знаний тесно связаны с проектами федерального Года педагога и наставника, объявленного президентом Владимиром Путиным.

«Учиться никогда не поздно. Именно поэтому в Год команды знаний мы воспринимаем просвещение намного шире, - отметил Александр Дрозденко. - В процессе обучения могут принимать участие все – ведь каждый из нас профессионал в своем деле. Предыдущий Год команды 47 показал, что в Ленинградской области живут неравнодушные и активные люди. Пришло время показывать свои знания и учиться самим. Нам всем есть чем поделиться друг с другом, а учиться тем более никогда не поздно. Сохранятся и мои традиционные встречи с активистами движения. Главное поручение - чтобы и привычные мероприятия мы научились проводить интересно и с практической пользой».

В рамках Года Команды Знаний в Ленинградской области пройдет около 300 мероприятий. Их собираются провести администрации муниципалитетов, школы и другие образовательные учреждения. Запланированы встречи со школьниками и студентами, мероприятия по профориентации, онлан-курсы, просветительская деятельность в соцсетях. В списке событий, например, встречи главных врачей районных больниц с учениками старших классов для профориентации, внедрение основ бережливого производства, спецкурс по составлению архивных документов, реконструкция исторических событий и многое другое.

В рамках Года Команды Знаний в Ленинградской области пройдет около 300 мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Активными участниками Года Команды знаний станут вузы. Ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виталий Морозов рассказал, что студенты и преподаватели проведут семинары и практические занятия для школьников, а магистранты и аспиранты университета станут экспертами хакатонов на площадках школьных кванториумов.

«Губернатор региона Александр Дрозденко - наш выпускник, мы с радостью откликнемся на добрые начинания и наполним Год Команды Знаний новыми проектами и идеями», - отметил Виталий Морозов.

Особое внимание в 2023 году будет уделяться профориентации учащихся. Планируется, что в течение года школьники и студенты Ленинградской области будут активно посещать региональные предприятия. Приоритетным направление также станет ярмарка учебных мест.

Мероприятия Года Команды Знаний уже стартовали: в Гатчине 17 февраля, в День российских студенческих отрядов, прошел карьерный форум «Путь к успеху». Организатором мероприятия выступил Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. На форум пригласили школьников, учащихся вузов и активистов ленинградского отделения «Российские Студенческие Отряды». Спикерами форума стали представители ленинградских компаний, заинтересованных в молодых специалистах и выпускниках-стажерах. Сотрудники ведущих предприятий региона рассказали школьникам, как правильно выбрать работу и реализовать себя в профессии.