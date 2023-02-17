Три причины слабого рубля: что происходит с курсом отечественной валюты

Рубль уже потерял минус 7% с начала февраля. Почему так происходит? И чего ждать в дальнейшем? Фото: Иван МАКЕЕВ

После небольшой передышки в январе, в последний месяц зимы рубль снова стал слабеть. Да, не так сильно, как перед Новым годом, но все равно заметно. Минус 7% с начала февраля. Почему так происходит? И чего ждать в дальнейшем?

ТРИ ПРИЧИНЫ СЛАБОГО РУБЛЯ

Во-первых, плохой торговый баланс. Экспорт снижается, а импорт растет. Поступления от продажи нашей нефти упали на треть. И это отражается на балансе спроса и предложения на валютной секции Московской биржи. Экспортеры продают меньше валюты. Поэтому курс доллара растет.

Во-вторых, ожидание 10-го пакета санкций от Евросоюза. Его уже анонсировали. И одна из возможных мер, которая будет указана в многостраничном документе, - это введение санкций против трех российских банков: Росбанка, Альфа-Банка и Тинькофф. В частности, последний могут отключить от системы международных переводов SWIFT. В этой связи спрос на безналичную валюту тоже немного вырос. Часть инвесторов решили побыстрее купить доллары и переправить их за границу, пока очередное окошко не закрылось.

В-третьих, поведение трейдеров. Любое сильное движение на рынке сразу же поддерживают спекулянты. Их на российском рынке много. И каждый пытается заработать свою копеечку в попытках обыграть других. Если доллар растет, его активно толкают вперед. Если падает — подталкивают назад.

РАЗВОРОТ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

Кстати, в пятницу курсы доллара и евро немного скорректировались вниз. Это тоже вполне логично. После нескольких недель роста спекулянтам нужна передышка. Некоторые из них пожелали зафиксировать хорошую прибыль, а не переносить позиции на выходные. Тем более что многие торгуют с «плечом», то есть с использованием кредитных средств.

Кроме того, были и фундаментальные факторы, которые стали основой для небольшого движения назад. Например, заявления Антона Силуанова о том, что Минфин пока сохраняет прогноз по объему дефицита бюджета в 2023 году. Он не превысит 2% ВВП. А также обсуждения в Госдуме по поводу сокращения дисконта по продаже российской нефти. Сейчас он составляет $34 с каждого барреля, а к апрелю этот показатель должен снизиться до $25 за баррель. Это может увеличить экспортную цену на наши углеводороды. И, соответственно, валютную выручку. Она, в свою очередь, отразится на курсе рубля.

Как считают некоторые эксперты, несмотря на всю сумятицу в мировой экономике, в этом году стоит ожидать довольно высоких цен на нефть. В среднем — около $100 за баррель. Даже если отнять санкционный дисконт, при росте номинальной стоимости нефти в мире, отечественный сорт Urals будет продавать по $60 — 70 за баррель. Это позволит свести бюджет с минимальным дефицитом.

- Толчком для глобального спроса на нефть, который еще не достиг доковидных уровней, должно стать ускорение экономики Китая, а США определенно продадут меньше нефти из стратегического резерва. Устойчивость нефтедобычи в РФ к внешним ограничениям — также позитивный сигнал для бюджета, - считают аналитики ИБ «Синара».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Прогнозы в нынешних условиях давать сложно. Мало кто понимает, что будет в конце года. Даже на следующую неделю многие не хотят загадывать, тем более что там будет обращение президента к Федеральному собранию. Но кое-какие зарисовки по будущему рубля все же можно сделать.

- В целом текущее движение к ослаблению российской валюты уже походит к концу, и назрел разворот для краткосрочного возвращения доллара к уровню 72 - 73 рубля. Думаю, что на следующей короткой неделе экспортеры начнут продавать валюту для выплаты налогов, поэтому даже если будет предпринята повторная попытка уйти выше 75 рублей, торги по доллару могут завершиться вблизи отметки 74 рубля, - считает Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион».

- Мы не ждем никакой паники на валютном рынке, более того, скорее всего, на последней неделе февраля мы вновь будем наблюдать укрепление рубля. Диапазон 74 - 75 рублей за доллар пока видится неким медианным значением валюты на 2023 год, - считает Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».

- Скорее всего на текущих или близких к ним уровнях можно ожидать некую стабилизацию рубля. По крайней мере, на 80 по доллару пока прыжка не вижу, - считает инвестбанкир Евгений Коган.

Тем не менее есть и более пессимистичные сценарии.

- В декабре рубль ослаб примерно на 14%, а экономика нашей страны недополучала по $170 млн в сутки. С 5 февраля потери составляют суммарно $280 млн в сутки. И чем меньше будет торговый баланс, тем слабее будет рубль по отношению к другим иностранным валютам. Текущее положение немного спасает продажа китайских юаней из резервов. Деньги, вырученные с продажи, идут на покрытие дефицита бюджета. И эта распродажа продолжится с февраля по март. За счет кросс-курсов ослабление по отношению к доллару и евро на текущий момент меньше, чем ослабление в декабре. Но вечно этот инструмент рубль поддерживать не сможет, и в марте он может слабеть с большей скоростью, - считает Никита Митрофанов, экономист, автор Telegram-канала «Китайская угроза».

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