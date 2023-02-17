Сбежавший пешком через границу внук Пугачевой получил «теплое местечко» и грин-карту в США

Пугачева со старшим внуком Никитой Пресняковым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старший внук Аллы Пугачевой теперь живет в США. 31-летний Никита Пресняков покинул Родину в конце сентября 2022 года - перешел российско-эстонскую границу пешком. Отъезд артиста с европейским гражданством был спешный: Преснякова пришлось заменять в спектаклях московского театра. США для нового места жительства и работы Пресняков выбрал не случайно: здесь Никита учился (в Нью-Йоркской киноакадемии на режиссера с 2004 по 2009 годы), одновременно подрабатывал барменом, после окончания учебы пытался трудоустроиться, но тогда не вышло.

Сейчас Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой сейчас обосновался в Нью-Йорке, который прекрасно знает. Как нам рассказали: артист и музыкант поселился на Манхэттене в квартире друзей семьи. Есть также версия, что жилье принадлежит кому-то из родственников Никиты – но подтверждений этому нет.

Никита Пресняков теперь работает в Нью-Йорке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Преснякова женился на Алене Красновой шесть лет назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пресняков нашел работу по специальности – снимает клипы местным музыкантам. Недавно даже хвастался в соцсетях, что приехал с женой на Гавайи, так как снимает там клип: «В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант как успеть перегрузиться во время работы. Я в этой красоте снимаю клип певице. Мы приехали на пару дней раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть…».

Алла Пугачева выносит Никиту из роддома в Лондоне, на втором плане — его мама Кристина Орбакайте. 1991 год. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чтобы трудоустроиться, Никита должен был получить грин-карту. Она дает право на трудоустройство в США. Часто творческие люди получают грин-карту – ЕВ 1. Такую грин-карту достаточно быстро получила Софья Таюрская и ее любовник Илья Прусикин* из группы ««Little Big». Софья поясняла: «Это грин-карта за талант: нужно было собрать кейс и доказать, что ты талантливый человек, который может приносить много денег. Наняли миграционного адвоката, который занимался сбором документов – имели значения статьи, обложки журналов, членство в жюри, конкурсы. У нас все быстро произошло…»

Никита Пресняков работает теперь под именем Nick Pres. Также записывает на студии песни – у него есть группа Multiverse. Жена Никиты – отдыхает. В Москве у него осталась в собственности четырехкомнатная квартира на Лубянке – похожие стоят от 90 млн. руб. Жилье – подарок внуку от Пугачевой, которая ранее тоже получала эту квартиру в подарок от последнего мужа.

*признан иноагентом в РФ

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