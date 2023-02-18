Военная спецоперация на Украине 18 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Военнослужащий во время боевой работы танкового подразделения Вооруженных сил РФ на южном направлении СВО. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 февраля 2023 года.

ВСУ начинают усиливать свою оборону в направлении Славянска и Красного Лимана, перебрасывая туда резервы, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что основная задача прибывших подразделений - усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец.

Киев потерял почти всех пилотов, сейчас в украинской военной авиации в основном молодежь, которой не хватает реального боевого опыта, об этом заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец».

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям, которые обеспечивали украинские войска топливом и боеприпасами.

В интервью испанской газете Pais командир танкового эскадрона ВСУ пожаловался, что в его распоряжении танк, которому более 50 лет. Боевая машина в два раза старше самого танкиста, которому 28 лет.