Герой спецоперации «Z» сержант Овчинников вывел колонну из-под обстрела

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ВЫНЕС НА СЕБЕ ПЯТЕРЫХ РАНЕНЫХ

Старший лейтенант медицинской службы Иван Караев

«В ходе специальной военной операции старший лейтенант медицинской службы Иван Караев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения мотострелковой бригады. В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, находясь на переднем краю обороны под огнем противника, Караев, неоднократно оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя, а затем эвакуировал в безопасное место. В ходе одного из боев Караев лично вынес из-под огня противника пятерых раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Также Караев неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым на месте, вследствие чего часть военнослужащих, получившая незначительные повреждения, продолжала выполнять боевые задачи. Мужество, отвага и профессиональные качества старшего лейтенанта медицинской службы Ивана Караева способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевой задачи подразделения».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Сержант Виктор Овчинников

«Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Виктор Овчинников выполнял задачи по снабжению топливом и горюче-смазочными материалами российских подразделений. В ходе доставки топлива в район заправки техники российских войск колонна топливозаправщиков, которую Овчинников, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Находясь под огнем противника, не теряя самообладания в сложной ситуации, Виктор оценил условия местности и выбрал наиболее безопасный путь для движения колонны. Своевременно и точно отдавая приказания своим подчиненным, сержант Овчинников оперативно перенаправил колонну на другой маршрут. При этом, умело маневрируя своим автомобилем на узком участке местности, Виктор вывел машину из-под вражеского огня. Благодаря грамотным и слаженным действиям сержанта Виктора Овчинникова и подчиненного ему личного состава удалось вывести воинскую колонну с топливом из-под обстрела, сохранить жизни и здоровье военнослужащих, не допустить потерь материальных средств, имущества и техники, а также своевременно обеспечить горючим российские подразделения, удерживающие стратегический рубеж».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции, статс-секретарь заместитель Министра обороны России Николай Панков вручил ордена и медали, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, а также воинские звания.

Николай Панков передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, за мужество отвагу и храбрость проявленную при выполнении воинского долг.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении Вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче Вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению Министра обороны Российской Федерации награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды», - отметил Николай Панков.

Тридцати семи военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Артем Святненко.

КСТАТИ

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны. Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

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