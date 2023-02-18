«Русская душа и мировой размах»: Николай Лебедев представил фильм о суде над фашистами

Николай Лебедев общается с Сергеем Шакуровым о его супругой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Картину о суде над нацисткой Германией Николай Лебедев перед официальной премьерой представил на закрытом показе для киношников киношников и репортеров.

В центре картины рассказ о Нюрнбергском процессе и о русских офицерах, которые добивались справедливого суда на фашистской верхушкой. Ну и конечно же, красивая история любви. Как же без лирики.

Первое, что трогает с первых минут фильма - блестящая операторская работа. Очень много по-настоящему голливудских планов. Ну и безусловно, сильнейший актерский состав: тут и киношные тяжеловесы в лице Евгения Миронова и Сергея Безрукова. И совсем молодые звезды, как Любовь Аксенова.

Сергей Шакуров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не только киношный бомонд, но и телевизионные мастодонты высоко оценили премьеру Лебедева.

-Я считаю, что это огромное событие в нашем кино, потому что тут и русская душа, и абсолютно мировой размах,-говорит в беседе с KP.RU телеведущая Кира Прошутинская.-Не знаю, как Николаю хватило сил все это сделать, как это можно было все соединить. И как можно на протяжении всего фильма держать в зал в напряжении. Душа и масштаб, и человеческая личность режиссера. Я бесконечно уважаю этого Лебедева за его мастерство.

- Тема фильма сложная. Как вы думаете, найдёт «Нюрнберг» молодого зрителя?

-В фильме соблюден баланс классики и экшна,- считает Прошутинская.-

Кира Прошутинская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Фильм же должен держать внимание зрителя. Даже меня, человека совершенно другого поколения, вот это состояние напряжения не покидало. Мне кажется, это должно быть интересно молодому поколению.

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