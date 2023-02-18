«В бой с богом и ни шагу назад!»: как сражаются на передовой казаки-добровольцы

Фото: Александр КОЦ

В Москве впервые в режиме видеоконференц-связи прошла встреча представителей казачьих штурмовых батальонов - участников специальной военной операции (СВО) с представителями СМИ. Организатор телемоста «Казаки-герои: точка опоры и мысли о Родине» в рамках медиапроекта «Казаки-защитники Отечества» стало Всероссийское казачье общество. Участники - бойцы и атаманы всех войсковых казачьих обществ и двух округов. Среди них оказались и казаки-герои «Z».

АТАМАН ВСЕМУ ГОЛОВА!

Бойцы в своих ответах об СВО осторожничали, но мгновенно оживлялись, вспоминая искренние письма, талисманы и обереги в виде сердечек и молитвенников, что присылали им школьники.

- Казаки у сердца носят такие письма, верят, что детская ручка творит заговор от пули и осколка, - уверяют бывалые.

После телемоста, с журналистами поговорил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда. Он поделился свежими цифрами. Оказывается, в России сформированы целых 13 казачьих добровольческих отрядов, принимающих участие в СВО.

«Это, с учетом ротации — 16200 бойцов, которые готовы и умеют воевать. К середине марта будет еще 2 отряда с подготовленными добровольцами», — отметил Николай Александрович.

В качестве подготовки казаков-добровольцев никто не сомневается. Заместитель губернатора Краснодарского края атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время телемоста обратил внимание на то, что в конце сентября прошлого года Кубанское казачье войско создало первый в России казачий учебно-тренировочный центр «Кубань», где, под присмотром инструкторов, идет процесс подготовки казаков-добровольцев.

В декабре филиалы центра «Кубань» появились в Самарской области и Республике Адыгея. А в этом году еще один такой филиал планируется открыть в Подмосковье.

ПОМОЩЬ КАЗАКАМ И КАЗАЧКАМ

Кстати, бюсты и музейные уголки погибшим казакам-добровольцам появятся в 150 казачьих школах и 29 казачьих кадетских корпусах. Таким образом, погибшие герои операции «Z» будут продолжать бой уже за умы и сердца ребят в школах. Дети будут знать своих земляков героев СВО в лицо.

По словам Николая Долуды, за каждой семьей, где погиб мужчина, закреплена группа казаков, оказывающих всестороннюю помощь матерям, женам и детям погибших.

А казаков в зоне СВО экипируют всем необходимым.

«Собрано 513 млн рублей, на которые приобретено 343 дрона, средства связи, тепловизоры, 113 автомобилей и оборудование для организации боевых действий», - стал перечислять Долуда.

Атаман Кубанского войска Александр Власов также рассказал, как добровольцу попасть в центр переподготовки: казаку необходимо обратиться к атаману первичного (хуторского, станичного или городского) казачьего общества, в котором он состоит, чтобы попасть в списки желающих пройти обучение. «Когда начинается набор, добровольцев привозят в центр подготовки переобучения, где им выдается форма и необходимая экипировка для выполнения боевых задач», - пояснил Власов.

НЕ ЛЕЗЬ НАПЕРЕД БАТЬКИ

После телемоста спецкору «Комсомолки» удалось поговорить с одним из старейших казаков, что сейчас действует на передовой СВО. За плечами этого казака-добровольца, атамана Свято-Крестовского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (СРКО СОКО ТВКО) Владимира Попова война в Афганистане, борьба с террором в Чеченской республике, события в Буденновске, Армении. Достаточно сказать, что в Афгане он служил в оперативно-разведывательном боевом отряде МВД СССР «Кобальт».

Сегодня Владимир Владимирович продолжает водить группы пластунов в тыл к украинским националистам. И в свои 68 лет он всегда на шаг впереди молодых бойцов. Если приходится тащит на себе раненых.

Фото: Александр БОЙКО

- Такое правило: вместе ушли в разведку, вместе возвратились. Своих не бросаем, - говорит Попов.

- Почему продолжаете служить, возраст ведь…

- Прежде всего потому, что есть опыт, и хочу дать время молодым… набраться опыта. Мои сыновья тоже рвутся в бой. Но я им сказал, сначала иду в разведку я.

- Сложнее стало вести боевые действия?

- Боевые действия в СВО не похожи на Афганистан или другие горячие точки. Другая техника, спутники, коптеры, везде дроны. Если на передке идешь впереди группы, то головой крутишь на 180 градусов: небо-земля, земля-небо. Но человеческий фактор остается: если прозевал ВОГа (дрон с гранатой ВОГ) сразу прилет, - показывает слуховой аппарат за ухом.

- Мы ведь также отвечаем?

- Точно также делаем сбросы. Мы готовим казаков управлению дронами. Изучаем, как это делает враг, чему-то учимся, где-то догоняем. Ведь какая бы не была современная техника, без сильного духом бойца она работать хорошо не будет.

НИ ШАГУ НАЗАД!

- Безбожники из ВСУ часто демонстрируют кадры, как наши бойцы на позициях крестятся.

- На боевых люди вообще чаще молятся. Особенно, когда на секунду остаются одни. Многие читают молитвы и просят, чтобы Всевышний уберег. Как мусульмане, так и христиане. Знаю воинов, что часто молились и также часто умудрялись вылезти невредимыми из совершенно безвыходных ситуаций. Не знаю, как это объяснить...

- Ранения были?

- Три ранения, контузия. Но ничего, в прошлом году на 9 мая поучаствовал в параде Победы, - демонстрирует в телефоне снимок, как марширует по Красной площади в казачьей черкеске.

- Во время Чеченских событий разведка часто пользовалась американскими спутниковыми картами, как сейчас с обеспечением?

- В Афганистане даже английскими картами приходилось пользоваться, но сейчас в СВО все есть свое.

- На той стороне остались сослуживцы?

- «Афганцы» среди украинцев есть, а как же. Надеюсь, что уже не служат. В спецподразделении был самым молодым.

- Чему стоит научиться перед тем, как пойти в добровольцы?

- Стрелять научат. Нужно учиться принимать самостоятельные решения, учиться брать и нести ответственность за своих близких. Нужно быть морально-психологически готовым отдать свою жизнь за них. Потому, что если нас не будет там, то враг будет здесь. Это всем уже понятно. А еще должна быть вера.

- А что нельзя делать в СВО?

- Останавливаться на половине пути. Ни шагу назад. Когда сделали шаг назад в Чечне то сразу получили события в Буденновске, Первомайском, Норд-Осте, Кизляре, Волгодонске, Ингушетии, теракты в метро и другие беды. Если бы сразу дожали, ничего бы этого не было.

В ЭТО ВРЕМЯ

17 февраля в Ситуационном центре Роскомнадзора состоялась демонстрация единого мультимедийного портала «Российское казачество». На нее были приглашены члены постоянной Комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Мероприятие провел председатель Комиссии, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Фото: Александр БОЙКО

В презентации принял участие Верховный Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов.

Медиапортал «Российское казачество» создан по решению президиума Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества в целях продвижения информации о деятельности российского казачества в сети «Интернет».

По мнению разработчиков, медиапортал будет предлагать блогерам и журналистам экспертную и проверенную информацию об истории и современных реалиях казачества. А также будет бороться с фейками и мифам о казачестве на фоне событий, связанных с проведением специальной военной операции на Украине.