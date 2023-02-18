«Не мог дышать и жить без нее»: Пригожин рассказал, как влюбился в Валерию

Иосиф Пригожин и Валерия считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Фото: соцсети.

Иосиф Пригожин и Валерия считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В этом году супруги отмечают важную дату: 20 лет назад Иосиф сделал своей избраннице предложение. По его словам, они далеко не сразу научились доверять друг другу, ведь за плечами у обоих был опыт неудачной семейной жизни. Но со временем недоверие между ними исчезло. Супруги буквально спасли друг друга от одиночества.

«Когда мы познакомились, Валерия была одна с тремя детьми в непростой ситуации, ей надо было учиться выживать. Поэтому в начале наших отношений было много недоверия. Но потом оно, конечно, ушло», - рассказал Пригожин в интервью «Антенне-Телесемь».

Сегодня продюсер вспоминает, что влюбился в Валерию буквально с первого взгляда. Довольно быстро он понял, что она – женщина всей его жизни.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!», - признается Иосиф.

Недавно супруги раскрыли секрет своего прочного и счастливого брака.

«По большому счету нам нравится одно и то же. У нас одинаковые увлечения, мы получаем удовольствие от одного и того же», - рассказала Валерия.

Артистка уверена, что люди в паре должны уметь смеяться над одними и теми же вещами.

«Мне кажется, это самый главный такой вот признак долговечных отношений, если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать - значит, пропало», - считает певица.

За Иосифа Пригожина Валерия вышла замуж после развода с продюсером Александром Шульгиным. Певица родила от него двух сыновей и дочь. Брак с известным композитором подарил артистке не только ее самые известные хиты, но и много боли. Вдоволь натерпевшись от мужа-тирана, певица со скандалом ушла от него.

Пригожин рассказывал, что никогда не пытался разобраться с бывшим мужем Валерии.

- С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее, - говорит продюсер.

Пригожин принял детей Валерии как родных. Ему удалось сразу расположить их к себе. Продюсер женился на Валерии, когда ее дочери Анне было 12 лет.

- Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но когда я общаюсь с друзьями, я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был, - рассказывала Анна о своем отчиме.

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