Киану Ривз считает, что искусственный интеллект будет действовать в интересах корпораций

У 58-летнего Ривза непростая судьба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадский актер, звезда «Матрицы» Киану Ривз заявил, что верит в криптовалюту. Он назвал принципы ее формирования потрясающими.

- Это потрясающие инструменты для обмена и распределения ресурсов. – считает он.

Ривз, снявшийся в 1999 году культовом фильме о цифровом будущем, напомнил, что многие из элементов «Матрицы», казавшиеся тогда невероятными, уже давно являются частью жизни обычного человека.

- Мы уже слушаем музыку, написанную искусственным интеллектом. Это же круто! Посмотрите, что может машина! – уверен он, но предостерегает. – За всем этим стоит корпоратократия, которая хочет все это контролировать. Скоро в культурном и социальном плане мы столкнемся с тем, что нам будут представлять и навязывать многое, включая и то, что не будет иметь никакой ценности.

У 58-летнего Ривза непростая судьба. Отец актёра попал за решётку за продажу наркотиков, лучший друг скончался от передозировки. Смерть дочери, а вскоре и гибель возлюбленной в ДТП разбили сердце Киану на тысячи осколков.

Но он смог собрать его по частям, невзгоды сделали Ривза только сильнее и добрее.

Он много помогает людям. Как-то на улице актер встретил бездомного и решил накормить его. Однажды Ривз довёз незнакомку до дома, хотя путь был неблизким.

Эти и другие эпизоды показали, что несмотря на популярность, у Киану нет звёздной болезни, он готов протянуть руку помощи любому.

За съёмку в трилогии «Матрица» гонорар Ривза составил $100 миллионов, из которых большую часть он отдал съёмочной команде, а по окончанию съёмок «Джон Уик 4» подарил своим каскадёрам именные часы Rolex.

Звезда Голливуда настолько не привередлив, что может отпраздновать свой день рождения, вкушая обычный кофе, а может и арендовать целый остров, куда приглашает всю богему.

Благодаря таланту, добрым делам и большому сердцу, Киану Ривз стал кумиром для миллионов людей.