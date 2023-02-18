В Южной Корее стало слишком много пенсионеров

Более 18% населения Южной Кореи составляют люди в возрасте 65 лет и старше Фото: REUTERS

С 80-х годов прошлого века пенсионеры в Южной Корее, достигнув 65 лет, имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом. Власти страны, которая стабильно находится в числе лидеров по продолжительности жизни, считают льготу важной для поддержания активности пожилых людей. Однако число пенсионеров в стране стремительно растет, а значит растет и финансовая нагрузка на бюджет. Уже ведутся дебаты о повышении пенсионного возраста. Эта проблема накладывается на спад в экономике - инфляция достигла 24-летнего максимума. Власти ищут выход: обсуждают повышение платы за проезд и увеличение возраста, с которого начинает действовать льгота.

Тут вопрос переходит в политическую плоскость. Президент страны Юн Сок Ёль, вступая в должность в прошлом мае, обещал привести бюджет в порядок. Но залезть в карман к пенсионерам он не готов — они являются основой его электората.

Проблема со временем будет только усугубляться. Более 18% населения Южной Кореи составляют люди в возрасте 65 лет и старше. По прогнозам, к 2035 году эта доля достигнет 30%, а к 2050 - 40%. В прошлом году только в районе Большого Сеула, где проживает почти 3,7 миллиона льготников, совершено более 233 млн бесплатных поездок. Это стоило сеульскому метро порядка 250 млн долларов.

Теперь город намерен повысить стоимость проезда в метро впервые с 2015 года сразу на 30%, но сохранить бесплатный проезд для пожилых людей. Нетрудно догадаться, что в таком случае недовольство возникнет уже у рабочего населения.