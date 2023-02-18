Отказываясь от участия в расследовании взрывов на «Северных потоках», США подтверждают свою виновность

Сенатор Александр Башкин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия предложила 22 февраля провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с появлением новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Нетрудно догадаться, как отреагируют на эту инициативу США. Следует ожидать, что Белый дом будет всячески препятствовать расследованию.

Чем, впрочем, еще больше укрепит весьма обоснованные сомнения в непричастности к этому теракту. Логика такого предположения проста. Если ты невиноват, то в твоих интересах проведение открытого, беспристрастного расследования, которое развеет подозрения. И, вполне объясним отказ от разбирательства опасением нежелательного, с точки зрения отказывающегося, установления истины.

Очевидно, что противодействие расследованию не только не сдержит нарастающую убежденность в причастности американцев к уничтожению трубопроводов, а напротив, усилит.

Известно, что в большинстве правовых систем субъект, отказавшийся от разбирательства, потенциально отводящего обвинения, автоматически признается причастным к изучаемому факту или событию.

Приведу пару простых примеров. Водитель, подозреваемый в нетрезвом управлении транспортным средством во многих странах вправе отказаться от экспертизы, но при этом наступают правовые последствия, следующие за признанием сего факта. Или, лицо, отказывающееся от добровольной экспертизы на предмет установления отцовства, бесспорно признается счастливым родителем.

И это вполне разумно. Если есть обоснованные сомнения, бесплатно дунь в трубочку и, в результате убедив в своей трезвости, без последствий возвращайся за руль. Помешать же этому может только одно, осознание собственной вины, и отказ от процедуры делает это осознание общепризнанным.

В отношении того, кто обязан доказывать виновность или невиновность правовые подходы в большинстве стран тоже схожи. Необходимость доказательства вины, как правило, возлагается на обвиняющую (подозревающую) сторону. Это совершенно справедливо. Но, в тех же правовых системах сотрудничество сторон в вопросах выяснения истины является обязательным, а активное воспрепятствование этому признается противоправным.

Исходя из этого следует признать, что в этой истории у Соединенных Штатов позиция весьма неудобная.

Если объективное расследование состоится, то, учитывая весь объём имеющейся в мировом доступе информации по этому вопросу вероятнее всего вина США будет доказана.

Если Белый дом всеми правдами и неправдами помешает этому расследованию, он лишит весь мир возможности убедиться в своей невиновности, что также будет не менее очевидным доказательством виновности властей этого государства в резонансном террористическом акте.

Другое дело, как весь мир будет реагировать на это. Для партнеров США это ничего не изменит, так как они и без этого не сомневаются. А кое-кто, возможно, еще и в подельниках оказался.

Для остальных же стран это станет еще одним этапом в разрушении мифа о США как правовом государстве. Но это уже предмет отдельного разговора.