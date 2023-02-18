Пушкин наш или не наш?

Картина Николая Ульянова «Пушкин за письменным столом» (1936–1949)
В посольстве Франции ЦАР запустили цикл лекций о выдающихся людях своей культуры. И первое же выступление посвятили Пушкину, представив его «африкано-французским деятелем с русскими корнями». Павел Клоков не стал возмущаться, а пролил свет и на других литераторов.
Пора уж признаться музам,
Что Пушкин наш был французом.
Он рыбу ел с бешамелем
Из севрских больших посуд.
Шары разбивал по лузам
И рад был любовным узам.
Вечно под лёгким хмелем.
Какая Россия тут?..
Булгаков наш был индейцем.
Любил кукурузу с перцем.
Носил амулет в кармане
И странный курил табак.
Есенин наш был корейцем,
Но чувствовал Русь всем сердцем.
Топил свою грусть в стакане
И очень любил собак.
Толстой был, увы, испанцем.
Хоть выглядел оборванцем.
Смотрел на быка свирепо,
Свой плуг загоняя в грязь.
Лермонтов азербайджанцем.
Влекомый свадебным танцем,
Стрелял из нагана в небо,
Урядника не боясь.
А знаешь ли ты, скажи-ка,
Что Горький наш был таджиком?
Хоть мяса не ел ни грамма,
Зато по утрам не дрых.
Прикрывшись поддельным ником,
Он в нашем краю великом
В любую погоду прямо
Работал за семерых.
Чуковский наш был грузином.
Работая перед камином,
Детский поэт-мыслитель
Левый снимал мокасин.
Он жарил колбаски с тмином.
Тепло относился к винам.
К тому же был долгожитель,
Как настоящий грузин.
Хотелось бы всем сатрапам -
Назло заграничным жабам -
Сказать, что Чехов был русским.
Его же звали Антон.
Но Чехов наш был арабом.
Как Пушкин, ходил по бабам.
К тому же владел французским,
Как урождённый барон.
Вопрос возникает веский:
А как же наш Достоевский?
Типичный суданец! Съели?
И это ещё не всё.
Поэт-декабрист Раевский -
Еврей (похоже, одесский).
А русским, на самом деле,
Был только поэт Басё.