Пушкин наш или не наш?

Картина Николая Ульянова «Пушкин за письменным столом» (1936–1949)

В посольстве Франции ЦАР запустили цикл лекций о выдающихся людях своей культуры. И первое же выступление посвятили Пушкину, представив его «африкано-французским деятелем с русскими корнями». Павел Клоков не стал возмущаться, а пролил свет и на других литераторов.

Пора уж признаться музам,

Что Пушкин наш был французом.

Он рыбу ел с бешамелем

Из севрских больших посуд.

Шары разбивал по лузам

И рад был любовным узам.

Вечно под лёгким хмелем.

Какая Россия тут?..

Булгаков наш был индейцем.

Любил кукурузу с перцем.

Носил амулет в кармане

И странный курил табак.

Есенин наш был корейцем,

Но чувствовал Русь всем сердцем.

Топил свою грусть в стакане

И очень любил собак.

Толстой был, увы, испанцем.

Хоть выглядел оборванцем.

Смотрел на быка свирепо,

Свой плуг загоняя в грязь.

Лермонтов азербайджанцем.

Влекомый свадебным танцем,

Стрелял из нагана в небо,

Урядника не боясь.

А знаешь ли ты, скажи-ка,

Что Горький наш был таджиком?

Хоть мяса не ел ни грамма,

Зато по утрам не дрых.

Прикрывшись поддельным ником,

Он в нашем краю великом

В любую погоду прямо

Работал за семерых.

Чуковский наш был грузином.

Работая перед камином,

Детский поэт-мыслитель

Левый снимал мокасин.

Он жарил колбаски с тмином.

Тепло относился к винам.

К тому же был долгожитель,

Как настоящий грузин.

Хотелось бы всем сатрапам -

Назло заграничным жабам -

Сказать, что Чехов был русским.

Его же звали Антон.

Но Чехов наш был арабом.

Как Пушкин, ходил по бабам.

К тому же владел французским,

Как урождённый барон.

Вопрос возникает веский:

А как же наш Достоевский?

Типичный суданец! Съели?

И это ещё не всё.

Поэт-декабрист Раевский -

Еврей (похоже, одесский).

А русским, на самом деле,

Был только поэт Басё.