Глава Минобороны Великобритании остудил украинцев: «Быстрых поставок истребителей не будет»

Самые современные самолеты поставят на Украину только после спецоперации - таков консенсус среди западных партнеров Фото: REUTERS

Глава украинской дипломатии Дмитро Кулеба занялся вплотную формированием авиационной коалиции союзников Украины. Наверное, вдохновился примером министра обороны Киева Алексея Резникова, который в ответ на вопрос журналистов о предоставлении Украине боевых самолетов вытащил из кармана носовой платок и продемонстрировал вышитый на нем Су-27. Которого, кстати, ни у одной страны НАТО на вооружении нет. А теперь и Дмитро Кулеба, не моргнув глазом, предложил Канаде присоединиться к авиационной коалиции, хотя ни одна страна еще не заявила о готовности предоставить Украине такую боевую технику.

Да что там авиационная, даже сколоченная после того, как Германию сломали на коленке, танковая коалиция трещит по швам. Нидерланды и Дания уже взяли назад свои обещания передать Украине "Леопарды". Финляндия перенесла выполнение своих обещаний поставок "Леопардов" на период после вступления страны в НАТО. Даже те страны, которые согласны, сейчас начинают уполовинивать обещанные поставки. А канцлер ФРГ Олаф Шольц сейчас буквально кипит от возмущения, что те, кто упрекал его и давил с целью ускорить поставки танков, сейчас расползаются по разным кустам.

Более того, налицо полная несогласованность в действиях и словах "союзников". Пока Кулеба, уподобившись ярмарочному шуту, зазывает всех на "представление" в украинский "цирк". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью немецкому журналу Spiegel объяснил, что "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере, на данном этапе и "почти наверняка" в ближайшие полгода.

- Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после спецоперации. Таков консенсус среди западных партнеров, - выдал он совсем уж шокирующее для Зеленского и обескураживающее украинцев признание.

Кроме того, в интервью уже Financial Times тот же самый Уоллес посетовал, что ВСУ слишком неэкономно расходуют боеприпасы, особо указав, что в условиях отсутствия авиации ВСУ необходимо ориентироваться на артиллерию.

- Вам нужно 100 снарядов, чтобы поразить российские позиции, или пять? – ответил он на жалобы украинских военных на нехватку боеприпасов и посоветовал. - Если у вас получается стрелять точно, то 100 снарядов вам не требуется.

Грубо и цинично, но "девушке Украине" никто не обещал романтических свиданий с букетом и чтения стихотворений при Луне. Ее пользуют в хвост и в гриву именно что цинично и грубо, явно не считаясь с ее собственными мнениями и желаниями.

И кто скажет, что Бен Уоллес неправ? Он еще милостив, поскольку пять снарядов – это тоже многовато будет. Надо бы с трех, а еще лучше – с одного-единственного.

Понятно, что все такие интервью и прочие заявления – это чистой воды бла-бла-бла. Будет надо – поставят уже на завтрашний день и танки, сколько надо, и самолеты, и те же дальнобойные ракеты.

Для нас же в этой истории в признании министра обороны Великобритании гораздо интереснее другой аспект – "будут поставлены на Украину только после спецоперации". А это означает, что нынешняя Украина не должна существовать далее ни в каком виде, а нам идти с Киевом ни на какие мирные переговоры нельзя. Потому что украинский режим страны Запада продолжат накачивать танками, самолетами, ракетами и прочими современными вооружениями, готовя Незалежную к новому конфликту с Россией. Еще более жесткой и жестокой.

А это значит, что для Украины есть только два приемлемых Россией выхода. Первый – если Украина в тех или иных границах сохранится как абсолютно демилитаризованное государство – без каких-либо вооруженных сил, только с полицией и Нацгвардией, вооруженных, максимум, легким стрелковым оружием и спецсредствами. И, конечно, в совершенно нейтральном статусе. И второй вариант, при реализации которого государство Украина должно исчезнуть как таковое. Поскольку, пока оно будет существовать в нынешнем виде, оно продолжит оставаться активно русофобским и антироссийским и быть постоянным источником опасности и угроз для нашей страны.

Иных вариантов нам просто не дано.