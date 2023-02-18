Мировое закулисье готовится к важным событиям: что значит новое заявление Херша о подрыве "Северных потоков"

Виталий Коротич - бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США Фото: Александр ГАМОВ

…- Херш вчера заявил, что допускает раскрытие новых подробностей о диверсии на «Северных потоках». При этом он уточняет, что подготовка диверсии проходила в большом секрете. Президент Байден узнал обо всем лишь тогда, когда ему доложили - «мы можем это сделать». И еще, по словам Херша, норвежцы указали американским подводникам, где им «следует это сделать» – на мелководье между Швецией и Данией. Херш подчеркнул, что «я предоставлю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали». Как это все объяснить и оценить?

- Понимаете, в чем дело? Мы обычно говорим о результатах событий. Событие…

- Политическое.

- Да! Обычно долго готовится.

И подготовка к нему, - ну, по ряду причин, главным образом, потому, что процесс этот секретный, спрятана от нас. Журналисты обычно не могут все подтвердить документально.

- Это смотря кто…

- В истории, связанной с разоблачением Байдена журналистом Хиршем - знаете, что интересно? Очень!

- Что же?

- А то, что пока еще все-таки американские власти не привлекли никого из журналистов к суду.

То есть, они побаиваются того, что есть доказательства такие, которые нельзя будет опровергнуть.

Но дело ведь не только в газовой трубе.

- А в чем же ещё?

- Но вот в то же время госпожа Нуланд, заместитель Государственного секретаря, заявила, что вообще Украина должна бы стрелять по военным объектам в Крыму, ей будут даны ракеты для этого, и так далее…

То есть - процесс подстрекательства, процесс подготовки к очередным каким-то гадостям идет беспрерывно. И Соединенные Штаты втихаря совершают диверсии и теракты, которые в кола нам казались уделом каких-то банд.

Ну, что можно еще сказать?

- Что нас ждёт? Что будет?

Сейчас идет очень напряженная подготовка сразу к нескольким событиям.

20-го февраля Байден приедет в Польшу. Совершенно не собираясь посещать ни одной больше страны – ни Украины, ни членов его НАТО, никого. Только в Польшу, и все.

- Почему?

- Польша – это главный перевалочный пункт всего оружия, что поставляется на Украину. И так или иначе он будет там. Это 20-го.

А 21-го президент Путин выступит в Гостином дворе с очень важной - стратегической - речью о подробностях нашей жизни и наших планах.

- Да, я туда иду.

- Отсюда напрашивается вывод - идет подготовка к какому-то очень важному событию.

Потому что просто так - взять и прокатиться в Польшу - престарелый президент США вряд ли собрался бы.

А на Украине на 24-е готовят какой-то огромный сабантуй.

- Ну, посмотрим.

-Мы здесь ждём Послание нашего президента.

И все это сходится, по сути, на 24-м. На годовщине начала специальной военной операции.

Ну, а заявление Херша о тех тайком подорванных газовых трубах, - это ещё одно подтверждение того, что происходит что-то важное - но, пока - где-то там, за занавесками.

Ну, а нам с вами остается только ждать - очень важных, но - пока что назревающих событий.

- Мы же с вами оптимисты.

- Да нет, мы с вами ждем, что будет.

И - да, мы с вами оптимисты, потому что, в общем, оптимизм – это еще и, кроме всего прочего, государственное мышление.

- Это вы о чем?

- Мне кажется, ни один нормальный государственный деятель сегодня категориями ядерного взрыва или какой-то настоящей огромной мировой войны мыслить не может.

А что бы он ни вякал наружу – говорить что-нибудь он должен, - но думать надо и делать надо все для того, чтобы никакого большого взрыва не произошло.

- Понял. Спасибо вам.