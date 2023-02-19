Цифровой рубль - это третье агрегатное состояние российского рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пилотный проект ЦБ по внедрению цифрового рубля наконец-то будет запущен. Сейчас идет подготовка. А с 1 апреля 2023 новый механизм начнут тестировать сразу 13 крупных российских банков. Причем на живых клиентах. Как пройдет эксперимент? Кто в нем примет участие? И стоит ли переживать за свои деньги?

ТРЕНИРОВКА НА ИЗБРАННЫХ

Сразу скажу. Если вы участвуете в эксперименте, значит вы должны это знать или скоро узнаете. Без вашего согласия никакие цифровые рубли на вашем счете не окажутся. Крупные банки отбирают для эксперимента «смельчаков» как среди клиентов, так и среди торговых компаний. Они и будут тестировать новую систему.

Систему цифрового рубля в ЦБ придумывают уже несколько лет. И вот теперь вышли на пилотный запуск. Фото: Центробанк РФ

- Мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность, - пояснила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

Систему цифрового рубля в ЦБ придумывают уже несколько лет. И вот теперь вышли на пилотный запуск. Здесь мы идем одними из первых в мире. Нас обгоняют только в Китае. А с Южной Кореей и Швецией мы идем шаг в шаг.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН

Цифровой рубль — это третье агрегатное состояние российского рубля. Он будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль сочетает в себе свойства и тех, и других.

- Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к Интернету, - поясняют в ЦБ.

Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными. Фото: Центробанк РФ

Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Зачем в принципе нужен цифровой рубль?

Вопрос сложный. С одной стороны, какой-то большой добавленной ценности или дополнительного удобства потребителям он не приносит. Даже офлайн-платежи сейчас вполне работают – например, во время перелетов. С другой, возможно, точно так же раньше думали, когда только появились безналичные расчеты. А теперь почти 80% операций в России совершаются с помощью пластиковых карт. А граждане переводят друг другу десятки триллионов рублей в год.

То есть рубль теперь станет криптовалютой?

Не совсем. Суть биткоина и других криптовалют в том, что у них нет единого эмитента (то есть официальной организации, их выпускающей). А у цифрового рубля это будет Центробанк. То есть эта форма валюты будет официальной. Ее обязаны будут принимать везде.

Где они будут храниться?

Особенность цифровых рублей в том, что они будут храниться не в конкретном банке, а на цифровом кошельке в Казначействе РФ. Тем самым по ним будет максимальная степень защиты. При этом доступ к своему цифровому кошельку любой человек сможет получить через мобильное приложение любого банка.

Нужно ли будет платить комиссию при обмене одного вида рублей на другие?

Нет, никакой комиссии не будет. Как сейчас ее нет, например, при зачислении наличных на счет в банке. В ЦБ планируют сделать «бесшовную» технологию, которая позволит мгновенно переводить рубли из одной формы в другую и обратно.

Можно ли будет получать проценты по цифровым рублям или брать их в кредит по более низким ставкам?

Нет, такого функционала пока не предусмотрено. Сложность в том, что цифровые рубли будут храниться на цифровых кошельках в централизованной государственной платформе. Ни ЦБ, ни Казначейство не являются коммерческими организациями, чтобы выплачивать проценты или выдавать займы. Да и нет смысла создавать на этом рынке конкуренцию действующим банкам.

Может, это первый шаг к отказу от наличных?

Вряд ли. Во всех странах мира наличные продолжают выпускать. Даже в высокотехнологичной Швеции, где доля безналичных платежей давно выше 90%, наличные не стали выводить из обращения. Во-первых, потому что есть большой процент граждан, которые по привычке чаще всего используют их. Во-вторых, потому что у онлайн-денег должна быть физическая альтернатива. И цифровая валюта, даже с возможностью расплатиться ею офлайн, бумажные купюры все равно не заменит.