Минобороны России сообщило об освобождении Гряниковки в Харьковской области

Подразделениям ВСУ понесли потери в 112-х районах. Фото: стоп-кадр видео МО РФ
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге журналистам о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком до 150, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 50, на Херсонском до 20.
На этих направлениях нашими воинами также сожжены четыре склада боеприпасов ВСУ, десятки танков, бронемашин, гаубиц и артиллерийских систем.
В то же время нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки сбили 11 беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
385 - самолетов.
210 - вертолетов.
3172 - беспилотных летательных аппарата.
404 - зенитных ракетных комплекса.
7915 - танков и других боевых бронированных машин.
1028 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4133 - орудия полевой артиллерии и минометов,.
8440 - единиц специальной военной автомобильной техники.
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