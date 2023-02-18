Минобороны России сообщило об освобождении Гряниковки в Харьковской области

Подразделениям ВСУ понесли потери в 112-х районах. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге журналистам о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ и освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком до 150, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 50, на Херсонском до 20.

На этих направлениях нашими воинами также сожжены четыре склада боеприпасов ВСУ, десятки танков, бронемашин, гаубиц и артиллерийских систем.

В то же время нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки сбили 11 беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

385 - самолетов.

210 - вертолетов.

3172 - беспилотных летательных аппарата.

404 - зенитных ракетных комплекса.

7915 - танков и других боевых бронированных машин.

1028 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4133 - орудия полевой артиллерии и минометов,.

8440 - единиц специальной военной автомобильной техники.